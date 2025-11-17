Zelenszkij ukrán elnök körül újabb súlyos botrány robbant ki: az elhúzódó korrupciós és pénzmosási vizsgálat már a legszűkebb körét is elérte. A nyomozók szerint mintegy százmillió dollárt tüntethettek el az energetikai szektorból azok a bizalmasai, akik most reflektorfénybe kerültek.
Az ukrán oligarcha kitálalt, Zelenszkijhez vezethetnek a szálak
Az ukrán politikai elitet megrázó korrupciós botrány újabb fordulatot vett, amikor Ihor Kolomojszkij oligarcha a bíróságon nyíltan Zelenszkij körei felé mutogatott, és élesen támadta az ukrán elnököt. A milliárdos szerint a hatóságok rossz emberre próbálják ráhúzni a felelősséget, miközben a korrupciós hálózat valódi irányítói jóval magasabb szinten keresendők.
A botrány kapcsán egy korábbi kormányzati tisztviselő azt állította: az elnök egyik régi partnerének fényűző, aranyozott vécécsészével felszerelt lakásában dőzsöltek – ahol Zelenszkij maga is gyakran vendégeskedett.
A kirobbant korrupciós botrány a kijevi hatalmi struktúra sötét ügyeit kezdi feltárni, ami az ukrán közvéleményt is egyre jobban felháborítja. A botrány egyik központi szereplője, Timur Mindics – akit a hatóságok Kolomojszkij emberének neveznek – eltűnt, és külföldre menekült.
„Milyen maffiafőnök? Ő egy idióta!”
Kolomojszkij a bíróságon kifejtette: teljes abszurdumnak tartja, hogy Mindicset próbálják a korrupciós rendszer kidolgozójának beállítani.
Ő egy idióta, az ég szerelmére! Milyen maffiafőnök lenne belőle?
– fakadt ki az oligarcha.
Hozzátette: Mindicsnek sem az értelmi képessége, sem a befolyása nem volt elegendő ahhoz, hogy egy ilyen összetett korrupciós mechanizmust megtervezzen és működtessen.
Kolomojszkij szerint Mindics sokkal inkább gyalog volt a táblán – egy balek, akire rá lehet kenni mindent.
Kolomojszkij azt is felvetette, hogy Mindics valószínűleg azért menekült el, mert attól tartott: a valódi háttéremberek likvidálják, hogy eltüntessék a nyomokat.
Félhetett, hogy a valódi szervezők megölik, csak hogy elvágják a szálakat.
„Napóleon–Zelenszkij napjai meg vannak számlálva”
A legsúlyosabb kijelentések Zelenszkijre vonatkoztak. Kolomojszkij a tárgyaláson jelen lévő ügyészekhez fordulva kijelentette:
Napóleon–Zelenszkij hamarosan nem lesz többé.
A milliárdos az ukrán elnököt gúnyosan „IV. Napóleon generalisszimusznak” nevezte, utalva arra, hogy Zelenszkij egykor egy komikus filmben játszotta a francia császár szerepét.
A bíróság előtt Kolomojszkij többször is szóvá tette, hogy a hatalom Mindicsen keresztül próbálja őt és másokat kompromittálni, miközben az elnöki körök valójában jóval mélyebben érintettek a korrupciós rendszerben.
Bár az ukrán propagandagépezet azt próbálja állítani, hogy Mindics Kolomojszkij embere, az oligarcha ezt határozottan visszautasította.
Kolomojszkij lényegében azt sugallta, hogy a korrupciós botrány valódi szálai az elnöki adminisztrációig vezetnek, és hogy a rendszer egyre több részlete omlik össze Zelenszkij körül.
A botrány súlyos csapást jelent Zelenszkij egyre gyengülő hatalmára. Kolomojszkij mellett az ukrán elitben egyre többen tartják elkerülhetetlennek az elnök bukását.
Borítókép: Igor Kolomojszkij ukrán milliárdos (Fotó: Unian/AFP)
