Az ukrán oligarcha kitálalt, Zelenszkijhez vezethetnek a szálak

Az ukrán politikai elitet megrázó korrupciós botrány újabb fordulatot vett, amikor Ihor Kolomojszkij oligarcha a bíróságon nyíltan Zelenszkij körei felé mutogatott, és élesen támadta az ukrán elnököt. A milliárdos szerint a hatóságok rossz emberre próbálják ráhúzni a felelősséget, miközben a korrupciós hálózat valódi irányítói jóval magasabb szinten keresendők.

Forrás: Telegram2025. 11. 17. 11:37
Igor Kolomojszkij ukrán milliárdos Fotó: VLADYSLAV MUSIENKO Forrás: Unian/AFP
Zelenszkij ukrán elnök körül újabb súlyos botrány robbant ki: az elhúzódó korrupciós és pénzmosási vizsgálat már a legszűkebb körét is elérte. A nyomozók szerint mintegy százmillió dollárt tüntethettek el az energetikai szektorból azok a bizalmasai, akik most reflektorfénybe kerültek. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: Hans Lucas/AFP/Xose Bouzas

A botrány kapcsán egy korábbi kormányzati tisztviselő azt állította: az elnök egyik régi partnerének fényűző, aranyozott vécécsészével felszerelt lakásában dőzsöltek – ahol Zelenszkij maga is gyakran vendégeskedett.

A kirobbant korrupciós botrány a kijevi hatalmi struktúra sötét ügyeit kezdi feltárni, ami az ukrán közvéleményt is egyre jobban felháborítja. A botrány egyik központi szereplője, Timur Mindics – akit a hatóságok Kolomojszkij emberének neveznek – eltűnt, és külföldre menekült.

 

„Milyen maffiafőnök? Ő egy idióta!”

Kolomojszkij a bíróságon kifejtette: teljes abszurdumnak tartja, hogy Mindicset próbálják a korrupciós rendszer kidolgozójának beállítani.

Ő egy idióta, az ég szerelmére! Milyen maffiafőnök lenne belőle?

– fakadt ki az oligarcha.

Hozzátette: Mindicsnek sem az értelmi képessége, sem a befolyása nem volt elegendő ahhoz, hogy egy ilyen összetett korrupciós mechanizmust megtervezzen és működtessen. 

Kolomojszkij szerint Mindics sokkal inkább gyalog volt a táblán – egy balek, akire rá lehet kenni mindent.

Kolomojszkij azt is felvetette, hogy Mindics valószínűleg azért menekült el, mert attól tartott: a valódi háttéremberek likvidálják, hogy eltüntessék a nyomokat.

Félhetett, hogy a valódi szervezők megölik, csak hogy elvágják a szálakat.

 

„Napóleon–Zelenszkij napjai meg vannak számlálva”

A legsúlyosabb kijelentések Zelenszkijre vonatkoztak. Kolomojszkij a tárgyaláson jelen lévő ügyészekhez fordulva kijelentette:

Napóleon–Zelenszkij hamarosan nem lesz többé.

A milliárdos az ukrán elnököt gúnyosan „IV. Napóleon generalisszimusznak” nevezte, utalva arra, hogy Zelenszkij egykor egy komikus filmben játszotta a francia császár szerepét.

A bíróság előtt Kolomojszkij többször is szóvá tette, hogy a hatalom Mindicsen keresztül próbálja őt és másokat kompromittálni, miközben az elnöki körök valójában jóval mélyebben érintettek a korrupciós rendszerben.

Arany vécé is előkerült az ukrán korrupciós botrányban. Forrás: X

Bár az ukrán propagandagépezet azt próbálja állítani, hogy Mindics Kolomojszkij embere, az oligarcha ezt határozottan visszautasította. 

Kolomojszkij lényegében azt sugallta, hogy a korrupciós botrány valódi szálai az elnöki adminisztrációig vezetnek, és hogy a rendszer egyre több részlete omlik össze Zelenszkij körül.

A botrány súlyos csapást jelent Zelenszkij egyre gyengülő hatalmára. Kolomojszkij mellett az ukrán elitben egyre többen tartják elkerülhetetlennek az elnök bukását.

 

Borítókép: Igor Kolomojszkij ukrán milliárdos (Fotó: Unian/AFP)

