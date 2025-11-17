Az ukrán oligarcha kitálalt, Zelenszkijhez vezethetnek a szálak

A botrány kapcsán egy korábbi kormányzati tisztviselő azt állította: az elnök egyik régi partnerének fényűző, aranyozott vécécsészével felszerelt lakásában dőzsöltek – ahol Zelenszkij maga is gyakran vendégeskedett.

🇺🇦 BILLION DOLLAR THEFT: ZELENSKY BUSTED:



The reason for Zelensky’s attack on the anti corruption agency NABU, was a criminal case which was being prepared against one of Zelensky's closest associates and his business partner Timur Mindich.



-> There are wiretapping recordings… pic.twitter.com/oT22KEJiC0 — Lord Bebo (@MyLordBebo) July 30, 2025

A kirobbant korrupciós botrány a kijevi hatalmi struktúra sötét ügyeit kezdi feltárni, ami az ukrán közvéleményt is egyre jobban felháborítja. A botrány egyik központi szereplője, Timur Mindics – akit a hatóságok Kolomojszkij emberének neveznek – eltűnt, és külföldre menekült.

„Milyen maffiafőnök? Ő egy idióta!”

Kolomojszkij a bíróságon kifejtette: teljes abszurdumnak tartja, hogy Mindicset próbálják a korrupciós rendszer kidolgozójának beállítani.

Ő egy idióta, az ég szerelmére! Milyen maffiafőnök lenne belőle?

– fakadt ki az oligarcha.

Hozzátette: Mindicsnek sem az értelmi képessége, sem a befolyása nem volt elegendő ahhoz, hogy egy ilyen összetett korrupciós mechanizmust megtervezzen és működtessen.

Kolomojszkij szerint Mindics sokkal inkább gyalog volt a táblán – egy balek, akire rá lehet kenni mindent.

Kolomojszkij azt is felvetette, hogy Mindics valószínűleg azért menekült el, mert attól tartott: a valódi háttéremberek likvidálják, hogy eltüntessék a nyomokat.