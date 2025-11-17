Kiakadtak a franciák, Macron fogadja a korrupciós botrányba süllyedő Zelenszkijt

Zelenszkij Párizsban tárgyal Emmanuel Macron francia elnökkel, miközben az elmúlt hetekben felerősödtek az orosz drón- és rakétatámadások Ukrajna ellen, és Moszkva jelentős szárazföldi előrenyomulásról számolt be a délkeleti Zaporizzsja térségében.

Franciaországgal egy történelmi megállapodás is elő van készítve – jelentősen megerősítjük a harci repülésünket, a légvédelmet és más védelmi képességeket. A látogatás menetrendje szerint erre hétfőn kerül sor

– írta Zelenszkij vasárnap az X-en.

Több hete zajlanak az egyeztetések arról, miként tudna Franciaország még több katonai támogatást nyújtani Kijev légvédelméhez, annak ellenére, hogy Párizsban politikai és költségvetési bizonytalanságok merültek fel – ezek miatt kérdéses, mennyit tud Franciaország ténylegesen vállalni.

Macron múlt hónapban megígérte, hogy több Mirage vadászgépet ajánl fel az eredetileg ígért hat darabon felül, valamint újabb Aster 30 légvédelmi rakétákat is ad a Kijev által működtetett SAMP/T légvédelmi rendszerekhez, amelyeket az európai MBDA gyárt – írja a Reuters.

Két, az ügyet ismerő forrás szerint azonban Zelenszkij hétfői látogatása ennél is többet hozhat Kijevnek. Része lehet egy tíz évre szóló stratégiai légierő-megállapodás is, ennek részeként többcélú, a Dassault által gyártott Rafale harci gépeket adnának Ukrajnának.

Néhány gép akár a francia készletekből is érkezhet.

Az ilyen fejlett repülőgépek hadrendbe állítása több időt igényel, mivel a pilóták képzése rendkívül szigorú és hosszadalmas.