Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan hétfőn ír alá olyan megállapodásokat Franciaországgal, amelyek légvédelmi képességek, harci repülőgépek és rakéták szállításáról szólnak, hogy erősítsék az ukrán hadsereg hosszú távú képességét az Oroszország által indított invázió elleni harcban.
Kiakadtak a franciák, Macron fogadja a korrupciós botrányba süllyedő Zelenszkijt
Volodimir Zelenszkij hétfőn Párizsban írhat alá több jelentős védelmi megállapodást Franciaországgal, amelyek légvédelmi rendszereket, vadászgépeket és rakétákat biztosítanának Ukrajnának. Míg a francia kormány történelmi egyezményként hirdeti a csomagot, Franciaországban egyre nagyobb az elégedetlenség: sokan bírálják Emmannuel Macront amiatt, hogy az ukrán elnök korrupciós botránya ellenére is tárgyalóasztalhoz ül vele.
Zelenszkij Párizsban tárgyal Emmanuel Macron francia elnökkel, miközben az elmúlt hetekben felerősödtek az orosz drón- és rakétatámadások Ukrajna ellen, és Moszkva jelentős szárazföldi előrenyomulásról számolt be a délkeleti Zaporizzsja térségében.
Franciaországgal egy történelmi megállapodás is elő van készítve – jelentősen megerősítjük a harci repülésünket, a légvédelmet és más védelmi képességeket. A látogatás menetrendje szerint erre hétfőn kerül sor
– írta Zelenszkij vasárnap az X-en.
Több hete zajlanak az egyeztetések arról, miként tudna Franciaország még több katonai támogatást nyújtani Kijev légvédelméhez, annak ellenére, hogy Párizsban politikai és költségvetési bizonytalanságok merültek fel – ezek miatt kérdéses, mennyit tud Franciaország ténylegesen vállalni.
Macron múlt hónapban megígérte, hogy több Mirage vadászgépet ajánl fel az eredetileg ígért hat darabon felül, valamint újabb Aster 30 légvédelmi rakétákat is ad a Kijev által működtetett SAMP/T légvédelmi rendszerekhez, amelyeket az európai MBDA gyárt – írja a Reuters.
Két, az ügyet ismerő forrás szerint azonban Zelenszkij hétfői látogatása ennél is többet hozhat Kijevnek. Része lehet egy tíz évre szóló stratégiai légierő-megállapodás is, ennek részeként többcélú, a Dassault által gyártott Rafale harci gépeket adnának Ukrajnának.
Néhány gép akár a francia készletekből is érkezhet.
Az ilyen fejlett repülőgépek hadrendbe állítása több időt igényel, mivel a pilóták képzése rendkívül szigorú és hosszadalmas.
További Külföld híreink
A két forrás szerint
hétfőn további SAMP/T légvédelmi rendszerekről szóló megállapodások is születhetnek, akár a francia készletekből, akár hosszú távú, új generációs beszerzések formájában – beleértve rakétákat és drónellenes rendszereket is.
A források szerint egyelőre nem világos, hogy ezeket a megállapodásokat milyen forrásból finanszírozzák majd. Zelenszkij látogatása előtt a francia elnöki hivatal azt közölte:
a cél, hogy „a francia hadiipar kiválóságát Ukrajna védelmének szolgálatába állítsák”, és hogy lehetővé tegyék számára a szükséges rendszerek beszerzését „az orosz agresszióra adott válaszként”.
További Külföld híreink
Zelenszkij hétfő délelőtt több gyártó – köztük a Dassault – tájékoztatóján vesz részt, majd a nap további részében szándéknyilatkozatot és szerződéseket ír alá, amelyről azonban részleteket nem közöltek. Délután egy külön fórumot is tartanak, amelyen ukrán és francia drónipari vállalatok vesznek részt, hogy megvizsgálják, miként tudnák összehangolni erőfeszítéseiket.
Franciaország Nagy-Britanniával együtt az élére állt annak a mintegy harminc országból álló koalíciónak, amely kész lenne csapatokat és eszközöket küldeni Ukrajnába vagy annak nyugati határainak térségébe, miután megszületik egy békemegállapodás Oroszországgal.
A legfontosabb cél, hogy Ukrajna hosszú távon elegendő katonai és gazdasági támogatást kapjon ahhoz, hogy hadereje elég erős maradjon bármilyen jövőbeli orosz támadás elrettentésére.
A franciák azonban értetlenül állnak a találkozó előtt. A kommentelők felháborodtak, hogy Macron fogadja a hatalmas korrupciós botrányba keveredett Zelenszkijt.
A 11 százalékos úr ma találkozik a 20 százalékos úrral az Élysée-palotában, a kijevi súlyos korrupciós botrányok napvilágra kerülése közepette. Milyen további árat kell fizetnie Franciaországnak és a francia népnek?
– írta az egyikük. A másik hozzászóló szerint az ukránok válaszokat követelnek… „És Macron figyelmen kívül hagyja a franciákat azzal, hogy továbbra is több milliárd eurós francia segélyt jelent be.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Emmanuel Macron (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrán háborús körök kezébe kerülhettek a Tisza-app adatai
Újabb részletek derültek ki.
Orosz rakéták tarolták le Harkivot
A hatóságok szerint újabb támadások várhatók.
Ukrajna stratégiai vereség felé sodródik
Éles bírálat Zelenszkijnek.
Szijjártó Péter szerint óriási veszélyek fenyegetik Magyarországot
A nemzeti kormány megvédi az országot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrán háborús körök kezébe kerülhettek a Tisza-app adatai
Újabb részletek derültek ki.
Orosz rakéták tarolták le Harkivot
A hatóságok szerint újabb támadások várhatók.
Ukrajna stratégiai vereség felé sodródik
Éles bírálat Zelenszkijnek.
Szijjártó Péter szerint óriási veszélyek fenyegetik Magyarországot
A nemzeti kormány megvédi az országot.