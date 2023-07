Max Ferrari: Magyarország a nyugati civilizáció utolsó esélye – a magyar jobboldal sikere inspirálja az olaszokat

A közel kétórás beszélgetésre megtelt a Barlich pincéje, Ferrari és Rosonczy-Kovács sorra áttekintették azokat a témákat, amelyekkel kapcsolatban sokszor hamis kép kering Magyarországról. A Nézőpont külügyi igazgatója rámutatott arra, hogy

az orosz – ukrán háborút illetően Magyarország nem az oroszok, hanem a magyarok és Európa oldalán áll, miközben támogatja Ukrajnát.

Emlékeztetett arra, hogy a két hadban álló félen kívül a háború legnagyobb vesztese Európa, azon belül is a közép-európai régió. Bemutatta az ukrajnai menekültek számára Magyarország által nyújtott hatalmas humanitárius segélyt. „Ne csodálkozzanak azon, ha minderről semmit nem olvasnak a globalista sajtóban, amely igyekszik megmérgezni az európai természetes jobboldali szövetségesek közötti viszonyt”.

Kiemelte, hogy a magyar – lengyel barátságra az utóbbi időben nehezedő globalista dezinformációs nyomásra lehet számítani a bevándorlás kérdésében is Olaszország és a visegrádi országok viszonylatában.

A globalista médiumok a különbségeket emelik majd ki a következő hónapokban az olasz, a magyar és a lengyel kormányok álláspontjában, a közös pontokról pedig hallgatnak.

Márpedig a bevándorlással kapcsolatban a kiinduló pontok azonosak: legfontosabb az Európai Unió külső határainak a védelme, az illegális bevándorlás felszámolása. Rosonczy-Kovács rámutatott: Giorgia Meloni is rendszeresen hangsúlyozza, hogy az útra kelni vágyóknak segíteni kell az otthonmaradásban, ami összecseng azzal a magyar állásponttal, miszerint nem a jobb élet reményében Európába vágyókat kell idehívni, hanem segítséget adni nekik abban, hogy hazájukban teremtsék meg a vágyott jobb életet maguknak. Magyarország ezt is teszi a Hungary Helps programmal, amelyhez hasonlót indít Giorgia Meloni kormánya is.

A magyar jobboldal sikereiről beszélve a Nézőpont külügyi igazgatója elmondta:

Nincsenek általános sikerreceptek, a szuverenista politikai erők minden országban a választókkal együttműködve tudják megtalálni annak módját, hogy választásokat tudjanak nyerni, illetve hosszú távon stabilizálni tudják a kormányzást.

– mondta Rosonczy-Kovács. Szerinte a magyarországi sikerek ugyanakkor inspirálni tudják a többi ország jobboldali erőit: érdemes kiállni a családokért, a nemzeti érdekekért, kultúráért és identitás védelméért, az európai életmódért. „Egy biztos: a médiában meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy a jobboldal közvetlenül tudjon beszélni a saját választóival.” – húzta alá.

Lorenzo Bernasconi, a Macchiavelli Intézet vezető elemzője elmondta, hogy a mostani eseménnyel Magyarország egy olyan arcát szerették volna megmutatni a szervezők, amelyről az olasz média szinte soha sem számol be

Habár Magyarország méretét tekintve nem a legnagyobb Európában, mégis mindig központi szerepet játszott az európai történelem és kultúra alakításában.

Bernasconi szerint az egymást követő gazdasági és társadalmi válságok megmutatják a globalizált világ korlátait. „Magyarország egy igazi kincsesláda, amely az európai hagyomány legértékesebb és legszentebb kincseit őrzi. Ezeknek az értékeknek köszönhetően tudtak először a szovjet agresszióval szemben fellépni a magyarok, most pedig ellenálni a globalista gyarmatosításnak.” – mondja. Véleménye szerint, ha lesz valamiféle új reneszánsz Európában, vitán felül áll, hogy ennek a szellemi és kulturális újjászületésnek a középpontja Magyarország lesz.