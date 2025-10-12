Volodimir ZelenszkijOroszországnyomásorosz-ukrán háború

Zelenszkij: Fenn kell tartani a Moszkvára helyezett nyomást + videó

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a Moszkvára helyezett nyomás fenntartásával a nemzetközi közösség képes lenne a közel-keleti békefolyamattal párhuzamosan Európában is garantálni a tartós béke megteremtését.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 17:31
Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Donald Trumpot Nobel-békedíjra jelölné, ha az Egyesült Államok elnöke Tomahawk rakétákat szállít Ukrajnának
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
„Moszkva az utóbbi időben fokozza a támadásait, nyíltan kihasználva azt a körülményt, hogy a világ éppen a közel-keleti béke megteremtésére figyel” – írta Zelenszkij vasárnap az X-en.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: Ukrán Elnöki Sajtószolgálat / AFP)

 

Pontosan emiatt nem hagyhatjuk, hogy lankadjon a nyomás. A szankciókat, a vámokat és az orosz olaj vásárlóival – ennek a háborúnak a finanszírozóival – szembeni közös fellépést mind napirenden kell tartani

 – tette hozzá. Az ukrán elnök szerint ezzel a megközelítéssel lehet tartós békét teremteni Európában. „A világ képes lenne ezt biztosítani, párhuzamosan a közel-keleti békefolyamattal” – írta bejegyzésében.

Zelenszkij beszámolt arról, hogy Oroszország „fokozta az ukrajnai települések elleni légi terrort és az energetikai infrastruktúra elleni csapásokat”. 

Az utóbbi héten az orosz erők több mint 3100 drónnal, 92 rakétával és 1360 siklóbombával támadták Ukrajnát. Szombaton Kosztyantinyivkában egy templomban egy gyerek is meghalt az orosz csapások következtében – tette hozzá az ukrán elnök.

Az ukrán légierő vasárnap reggel több mint száz újabb orosz dróntámadásról adott hírt. Az ukrajnai célpontok ellen indított drónok csaknem felét lelőtték. A kijevi energetikai minisztérium közlése szerint napok óta folyamatosan érik csapások az infrastrukturális létesítményeket Odessza, Csernyihiv és Donyeck megyében. Számos településen emiatt áramszünetek vannak, és akadozik a vízellátás is.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

