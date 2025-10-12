Zelenszkij: Fenn kell tartani a Moszkvára helyezett nyomást + videó

„Moszkva az utóbbi időben fokozza a támadásait, nyíltan kihasználva azt a körülményt, hogy a világ éppen a közel-keleti béke megteremtésére figyel” – írta Zelenszkij vasárnap az X-en.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: Ukrán Elnöki Sajtószolgálat / AFP)

Pontosan emiatt nem hagyhatjuk, hogy lankadjon a nyomás. A szankciókat, a vámokat és az orosz olaj vásárlóival – ennek a háborúnak a finanszírozóival – szembeni közös fellépést mind napirenden kell tartani

– tette hozzá. Az ukrán elnök szerint ezzel a megközelítéssel lehet tartós békét teremteni Európában. „A világ képes lenne ezt biztosítani, párhuzamosan a közel-keleti békefolyamattal” – írta bejegyzésében.