Medvegyev a lehetséges okokat is megnevezte

A bejegyzésben az orosz politikus több lehetséges magyarázatot sorolt fel a drónincidensekre:

Ukrán provokációk, amelyek célja a fegyverszállítások ösztönzése és a háború kiszélesítése.

Oroszpárti földalatti csoportok akciói, amelyek az európai élet destabilizálását célozzák.

Nyugati titkosszolgálatok saját légvédelmi rendszereinek tesztje.

„Helyi csínytevők”, akik puszta szórakozásból zavart keltenek.

Drónok közvetlen bevetése Oroszországból.

Mint fogalmazott: „Az első teljesen valószínű, bár a hagyományos pilóta nélküli légi járművek útját általában nyomon lehet követni. Rengeteg értelmetlen ukrán szeparatista él Európában. Európában biztonságosabb drónokat indítani, mint a fronton.

A második verzió elméletileg lehetséges, de mégis kétséges. Az országunkkal szimpatizáló emberek nem fogják hiába pazarolni erőforrásaikat azzal, hogy kilépnek az illegalitásból. Az »ügynökeink és tégláink« külön parancsra várnak.

Harmadik magyarázat. Igen, a titkosszolgálatoknak és a nemzeti fegyveres erőknek ellenőrizniük kell, hogy készen állnak-e a támadások visszaverésére. Ez a verzió működőképes” – fűzte hozzá.

„Negyedik verzió. Természetesen a helyi semmittevők szórakozhatnak drónok indításával. Miért ne bosszantanák fel a bürokratáikat? Jó módszer!”

Az ötödik verzióval kapcsolatban Medvegyev szerint „már mindent elmagyarázott az elnök” – vagyis Vlagyimir Putyin a Valdaj Vitaklubban adott válaszaira utalva.

„A nyugatiak rettegjenek, mint az állatok a vágóhídon”

A bejegyzés végén Medvegyev a tőle megszokott éles hangvételben úgy fogalmazott:

Nem is az számít, ki indította a drónokat. A lényeg, hogy a szűk látókörű európaiak a saját bőrükön érezzék meg, mi az a háborús félelem. Hogy rettegjenek, mint a vágóhídra hajtott állatok, és pánikba essenek a közelgő, fájdalmas végük előtt.

Medvegyev odaszúrt az európai vezetőknek is: szerinte „a nyugati politikusok – köztük Merz és Macron – csak pénzt és politikai előnyöket keresnek a háború árán”, miközben Európa saját biztonságát kockáztatja.