Medvegyev: Európát elérte a drónjárvány

Dmitrij Medvegyev ismét provokatív hangvételű üzenettel jelentkezett közösségi oldalán. A politikus az utóbbi hetek európai drónészleléseit „UFD-járványnak” („Unidentified Flying Drones”, azaz azonosítatlan repülő drónoknak) nevezte, Medvegyev emellett élesen támadta az európai országokat, különösen Németországot és Franciaországot.

Magyar Nemzet
Forrás: Telegram2025. 10. 06. 10:40
Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Biztonsági Tanács alelnöke és az Egységes Oroszország párt elnöke Fotó: Yekaterina Shtukina Forrás: AFP
Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott: „az európai városokat elárasztották a drónok: katonai bázisok közelében, repülőtereken, a mezők felett és a városokban – mindenütt ott vannak”, miközben senki sem tudja pontosan, ki irányítja őket.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, shows former president of Russia, Deputy Chairman of the Russian Security Council, and Head of the Skolkovo Foundation Board of Trustees Dmitry Medvedev, speaking during the AI Day, at the Skolkovo Innovation Centre, near Moscow on September 30, 2025. (Photo by Yekaterina SHTUKINA / POOL / AFP)
Dmitrij Medvegyev, Oroszország volt elnöke, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke (Fotó: AFP/Yekaterina Shtukina)

Medvegyev a lehetséges okokat is megnevezte

A bejegyzésben az orosz politikus több lehetséges magyarázatot sorolt fel a drónincidensekre:

  • Ukrán provokációk, amelyek célja a fegyverszállítások ösztönzése és a háború kiszélesítése.
  • Oroszpárti földalatti csoportok akciói, amelyek az európai élet destabilizálását célozzák.
  • Nyugati titkosszolgálatok saját légvédelmi rendszereinek tesztje.
  • „Helyi csínytevők”, akik puszta szórakozásból zavart keltenek.
  • Drónok közvetlen bevetése Oroszországból.  

Mint fogalmazott: „Az első teljesen valószínű, bár a hagyományos pilóta nélküli légi járművek útját általában nyomon lehet követni. Rengeteg értelmetlen ukrán szeparatista él Európában. Európában biztonságosabb drónokat indítani, mint a fronton.

A második verzió elméletileg lehetséges, de mégis kétséges. Az országunkkal szimpatizáló emberek nem fogják hiába pazarolni erőforrásaikat azzal, hogy kilépnek az illegalitásból. Az »ügynökeink és tégláink« külön parancsra várnak.

Harmadik magyarázat. Igen, a titkosszolgálatoknak és a nemzeti fegyveres erőknek ellenőrizniük kell, hogy készen állnak-e a támadások visszaverésére. Ez a verzió működőképes” – fűzte hozzá.

„Negyedik verzió. Természetesen a helyi semmittevők szórakozhatnak drónok indításával. Miért ne bosszantanák fel a bürokratáikat? Jó módszer!”

Az ötödik verzióval kapcsolatban Medvegyev szerint „már mindent elmagyarázott az elnök” – vagyis Vlagyimir Putyin a Valdaj Vitaklubban adott válaszaira utalva.

„A nyugatiak rettegjenek, mint az állatok a vágóhídon”

A bejegyzés végén Medvegyev a tőle megszokott éles hangvételben úgy fogalmazott:

Nem is az számít, ki indította a drónokat. A lényeg, hogy a szűk látókörű európaiak a saját bőrükön érezzék meg, mi az a háborús félelem. Hogy rettegjenek, mint a vágóhídra hajtott állatok, és pánikba essenek a közelgő, fájdalmas végük előtt.

Medvegyev odaszúrt az európai vezetőknek is: szerinte „a nyugati politikusok – köztük Merz és Macron – csak pénzt és politikai előnyöket keresnek a háború árán”, miközben Európa saját biztonságát kockáztatja.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Biztonsági Tanács alelnöke (Fotó: AFP/Jekaterina Stukina) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

