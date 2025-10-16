Mark Rutte pilótákra és tengerészekre tett sértő megjegyzéseket

A NATO főtitkára, Mark Rutte a szövetség védelmi minisztereivel tartott brüsszeli találkozó után tartott sajtótájékoztatón tette a vitatott kijelentéseket – számolt be róla a Lenta információi alapján az Origo.
Mark Rutte sértő kijelentéseket tett
Rutte hangsúlyozta, hogy nem szabad eltúlozni Oroszország képességeit, és ezzel párhuzamosan az orosz pilótákra és tengerészekre vonatkozóan úgy fogalmazott:
Tudjuk, hogy a vadászgépek pilótái ügyetlenül vezetik a gépeket, kapitányaik pedig nem tudják lehorgonyozni a hajókat.