Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

Mark Rutte pilótákra és tengerészekre tett sértő megjegyzéseket

Mark Rutte, a NATO főtitkára brüsszeli sajtótájékoztatóján ügyetlennek nevezte az orosz pilótákat és hajóskapitányokat, miközben arra figyelmeztetett, hogy nem szabad túlbecsülni Oroszország képességeit. Az orosz külügyminiszter szerint a nyugati politikusok provokatív kijelentései feszültséget keltenek a nemzetközi színtéren.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 14:32
Mark Rutte sértő kijelentéseket tett az orosz pilótákról és tengerészekről
A NATO főtitkára, Mark Rutte a szövetség védelmi minisztereivel tartott brüsszeli találkozó után tartott sajtótájékoztatón tette a vitatott kijelentéseket – számolt be róla a Lenta információi alapján az Origo.

Mark Rutte sértő kijelentéseket tett az orosz pilótákról és tengerészekről
Mark Rutte sértő kijelentéseket tett az orosz pilótákról és tengerészekről (Fotó: AFP)

Mark Rutte sértő kijelentéseket tett 

Rutte hangsúlyozta, hogy nem szabad eltúlozni Oroszország képességeit, és ezzel párhuzamosan az orosz pilótákra és tengerészekre vonatkozóan úgy fogalmazott: 

Tudjuk, hogy a vadászgépek pilótái ügyetlenül vezetik a gépeket, kapitányaik pedig nem tudják lehorgonyozni a hajókat.

Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov korábban már bírálta Ruttét és más nyugati politikusokat, amiért túlértékelték az Oroszországi Föderációval szembeni ellenállás lehetőségeit. Lavrov külön kiemelte, hogy a nyugati vezetés fenyegetései, például az amerikai Ben Hodges azon bejelentése, hogy a NATO 2025-ben képes lenne megsemmisíteni orosz létesítményeket Kalinyingrádban és Szevasztopolban, „túlzó és provokatív kijelentések”.

Borítókép: Mark Rutte sértő kijelentéseket tett az orosz pilótákról és tengerészekről (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

