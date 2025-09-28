Lavrov kemény üzenetet küldött

Próbálják megérteni, hogy ha egy drón nem a mi területünk felett repül, hanem átlép valakinek a határát, de már elhagyta a mi légterünket, akkor valószínűleg mindenkinek joga van azt tenni a drónnal, amit szükségesnek tart a biztonsága érdekében. De ha bármilyen repülő tárgyat vagy bármilyen tárgyat megpróbálnak lelőni a mi területünkön, a mi légterünkben, akkor szerintem az emberek komolyan megbánják, hogy ilyen súlyosan megsértették a területi integritásunkat, a szuverenitásunkat

– fogalmazott Lavrov.

Amint arról korábban beszámoltunk, Oroszország vezető diplomatája provokációnak nevezte a Nyugat elleni orosz katonai tervekről szóló híreszteléseket, és emlékeztetett arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ezeket többször cáfolta.

Oroszországnak nincsenek ilyen szándékai

– fogalmazott, ugyanakkor hozzátette, hogy az országa elleni bármely agresszióra határozott lesz a válasz.

Ne legyenek ezzel kapcsolatban kétségek az NATO-ban és az Európai Unióban

– hangoztatta. Az orosz külügyminiszter beszédében reményét fejezte ki, hogy az amerikai és orosz párbeszéd folytatódhat az alaszkai találkozó után. Az orosz külügyminiszter már korábban is figyelmeztetett erre.

Az orosz külügyminiszter a lapunknak adott interjújában a mostani felszólalásához hasonló állásponton volt az ukrán kérdés rendezését illetően.

Fenntartható rendezés nem lehetséges a konfliktus kiváltó okainak elhárítása nélkül. Mindenekelőtt meg kell szüntetni Oroszországot a NATO bővítésével és Ukrajnának a NATO-ba történő bevonásával kapcsolatban érintő biztonsági fenyegetéseket

– fogalmazott a miniszter.

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)