Lavrov kemény üzenetet küldött

Az orosz külügyminiszter az ENSZ közgyűlésében szólalt fel ami után sajtótájékoztatót is tartott. Szergej Lavrov kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: meg fogja bánni az a nemzet, amelyik orosz légtérben próbál meg lelőni bármilyen repülő tárgyat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 0:05
Fotó: KAY NIETFELD Forrás: DPA
Az orosz külügyminiszter a Sky News tudósítása szerint úgy fogalmazott, hogy azok a nemzetek „nagyon megbánják”, amelyek orosz repülőgépeket próbálnak lelőni a légterük felett. Szergej Lavrov szerint a saját légterében mindenki úgy védi a biztonságát, ahogy akarja. 

Lavrov szerint nem érdemes próbálkozni
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Donald Trump amerikai elnök a hét elején kijelentette, hogy arra fogja ösztönözni az európai országokat, hogy lőjék le az orosz repülőgépeket, ha azok megsértik a légterüket.

De mi történne, ha egy orosz repülőgépet lelőnének Oroszország légterében? – tette fel a portál a kérdést az orosz külügyminiszternek a sajtótájékoztatóján.

Próbálják megérteni, hogy ha egy drón nem a mi területünk felett repül, hanem átlép valakinek a határát, de már elhagyta a mi légterünket, akkor valószínűleg mindenkinek joga van azt tenni a drónnal, amit szükségesnek tart a biztonsága érdekében. De ha bármilyen repülő tárgyat vagy bármilyen tárgyat megpróbálnak lelőni a mi területünkön, a mi légterünkben, akkor szerintem az emberek komolyan megbánják, hogy ilyen súlyosan megsértették a területi integritásunkat, a szuverenitásunkat

– fogalmazott Lavrov. 

Amint arról korábban beszámoltunk, Oroszország vezető diplomatája provokációnak nevezte a Nyugat elleni orosz katonai tervekről szóló híreszteléseket, és emlékeztetett arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ezeket többször cáfolta. 

Oroszországnak nincsenek ilyen szándékai

– fogalmazott, ugyanakkor hozzátette, hogy az országa elleni bármely agresszióra határozott lesz a válasz. 

Ne legyenek ezzel kapcsolatban kétségek az NATO-ban és az Európai Unióban

– hangoztatta. Az orosz külügyminiszter beszédében reményét fejezte ki, hogy az amerikai és orosz párbeszéd folytatódhat az alaszkai találkozó után. Az orosz külügyminiszter már korábban is figyelmeztetett erre.

Az orosz külügyminiszter a lapunknak adott interjújában a mostani felszólalásához hasonló állásponton volt az ukrán kérdés rendezését illetően. 

Fenntartható rendezés nem lehetséges a konfliktus kiváltó okainak elhárítása nélkül. Mindenekelőtt meg kell szüntetni Oroszországot a NATO bővítésével és Ukrajnának a NATO-ba történő bevonásával kapcsolatban érintő biztonsági fenyegetéseket

– fogalmazott a miniszter. 

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

