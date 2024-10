Raskó György: Mindig a vörös úton

Az állampárti időkben karriert építő Raskó György pályafutását leginkább a politikai kalandor kifejezéssel lehetne jellemezni: a legújabban Magyar Pétert támogató zöldbáró egyebek mellett volt az MDF országgyűlési képviselője, a Centrum Párt tagja, valamint Medgyessy Péter tanácsadója.

A szélkakas

Azonban a különös fordulatokkal tarkított életpályának állandó eleme, hogy Raskót mindvégig szoros szálak fűzték a baloldalhoz.

Így volt ez már akkor is, amikor az Antall József néhai MDF-es kormányfő vezette pártban politizált az élelmiszeripart a külföldi tőke kezére játszó privatizáció egyik központi figurájaként.

A Magyar Nemzet a következőképpen írt erről a korszakról:

az 1990 és 1994 között lebonyolított privatizációs tranzakciók nemhogy csatornát, hanem a mai napig sűrű forgalmat lebonyolító, széles kommunikációs sugárutat teremtettek az MDF-es politikusok és a KISZ egykori vezetői között. Ez idő tájt közhelyszámba ment, hogy az ÁVÜ irodáinak ajtaján kifüggesztett névtáblákat nézegetve a látogató azt hihette, hogy a KISZ vagy az MSZMP központjában jár.

Az MDF politikusai és klienseik alkotta igazgatóság döntései nyomán részben az egykori KISZ-es Csepi Lajos ügyvezető igazgató operatív irányításával óriási értékű vagyontárgyak kerültek állami tulajdonból bagóért magánkézbe.

Az, hogy Raskóék szempontjából mennyire gyümölcsözőek lehettek ezek az ügyletek, sejthető abból, hogy a közgazdász még a következő évtized első felében is Csepi társaságában tűnt fel egy budai söröző asztaltársaságában, ahol szintén jelen volt az MSZP és a német–orosz hadiipar nagy lobbistájaként számontartott Fazakas Szabolcs, a Horn-éra ipari minisztere.

A sokak által jobboldalinak hitt Raskó a szocialisták és szabad demokraták közös gazdasági holdudvarához tartozó, mezőgazdasági cégek magánosításánál ügyködő Bankár Rt. érdekeltségeiben is több alkalommal feltűnt. https://magyarnemzet.hu/archivum-magyarnemzet/2003/05/szegfuk-tulipanok-makviragok#google_vignette

A Bokros-csomagot is dicsérte

Az MDF 1996-os pártszakadásával Raskó a Magyar Demokrata Néppártba (MDNP) lépett át, amelynek egy 1998-as kampányzáró eseményén azonban a Bokros-csomag szükségessége mellett érvelt. Mindezt a rendkívüli megszorításokkal járó csomag bevezetését követő harmadik évben mondta, vagyis amikorra világossá vált, hogy a program megkésett, megfontolatlan és szociálisan érzéketlen.

Az MDNP-s kitérő után Raskó a Kupa Mihály-féle Centrum Pártba igazolt, de 2002-ben már a Medgyessy-kormány gazdasági tanácsadó testületében ügyködött, 2006-ban pedig, Gyurcsány Ferenc kormányzása idején, agrárminiszterként is felmerült a neve.

A 2010-es kormányváltást követően rendszeresen bírálta az Orbán-kormány politikáját a baloldali médiának, amely egyfajta etalonnak tekintette Raskót az agráriumot érintő kormányzati intézkedések értékelésében.

A Momentumot is pénzelte

A 2017-ben berobbanó, és az egykori SZDSZ-szel számos rokon vonást mutató Momentum olyannyira elnyerte Raskó György politikai szimpátiáját, hogy az agrároligarcha anyagilag is támogatta a pártot, amelyhez a fia tagként csatlakozott. Noha Raskó állítása szerint a Momentum nem kért tőle anyagi támogatást, ő mégis küldött pénzt a NOlimpia kampányban, ám az összeget nem nevezte meg a Heti Válasznak adott interjújában.

Egy évvel később, 2018-ban Raskó György tizedmagával létrehozta az úgynevezett V18-csoportot, amellyel a választási mozgósítást igyekeztek felpörgetni.

A kormányváltáson ügyködő csapatban a 2010 előtti szocialista kormányok számos kulcsembere szerepelt, köztük Bárándy Péter, Göncz Kinga, valamint Balázs Péter.

A 2022-es választás előtt Raskó György az ellenzék aktuális messiása, Márki-Zay Péter mellé szegődött, olyannyira, hogy az is felmerült: mezőgazdaságért felelős árnyékkormánytagként ügyködik a baloldal közös miniszterelnök-jelöltjének kampányában. Raskó ott volt a Független Kisgazdapárt 2022-es márciusi, „újbóli zászlóbontásán”, ahol a vidéki embereket igyekeztek mozgósítani Márki-Zay Péter érdekében.



Dicshimnusz Magyar Péterről

A fenti fordulatok fényében az lenne szinte meglepő, ha Raskó György nem sorolt volna be a baloldal új reménysége mögé.

Szokatlannak csak az a pátoszos hangnem nevezhető, ahogyan a közgazdász a Tisza Párt elnökének a politikusi kvalitásairól lelkendezett, talán ezzel is azt bizonygatva, hogy a legutóbbi átigazolása komolyabb az eddigieknél.

„Magyar Péter felbukkanása óta most először töltöttem vele egy egész napot, volt időnk részletekről is beszélgetni és volt alkalmam közelről is megfigyelni hogyan dolgozik. Hát lenyűgöző a munkabírása, reagálási gyorsasága, fogalmazóképessége! […] Magyar Péter komoly történelmi ismeretekkel rendelkezik és elsőre érti a makrogazdasági problémákat is, illetve azok lehetséges megoldását. Röviden: szupersztár, […] szinte szürreális lelkesedés és szeretet árad felé. Soha ilyet nem tapasztaltam” – írta egy Facebook-bejegyzésében.

Ahhoz, hogy képet alkossunk Magyar Péter valós tájékozottságáról, helyesebb inkább a Tisza Párt elnökének saját kijelentéseit felidéznünk. Például amikor Magyar Péter egy podcastműsorban bevallotta, hogy fogalma sincs arról, ki Igor Matovic, noha utóbbi még ebben az évtizedben volt Szlovákia miniszterelnöke.

A Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésének előestéjén pedig több olyan állításával keltett maga számára nem kívánatos figyelmet Magyar, amelyek leleplezték, hogy finoman szólva nincs képben a Fővárosi Önkormányzat működéséről.

Ez azért is figyelemre méltó, mert a Fidesszel holtversenyben a Tisza Párt adja a legnagyobb fővárosi frakciót.