Várakozáson felüli eredményeket hozott Orbán Viktor és Donald Trump találkozója

A minimális kitűzött célnál jóval többet sikerült elérni – értékelte Kiss István a történteket. Elmondta, hogy a minimális célkitűzés az volt – aminek teljesülése esetén is már sikernek lehetett volna nyilvánítani a csúcstalálkozót –, hogy Magyarország felmentést kapjon orosz energiavállalatok ellen elrendelt, a kőolajra és a földgázra vonatkozó szankciók alól.

Kiemelte, hogy ennek a célnak az elérése mellett további megállapodások is születtek, közte a hadiipar és a kutatás területén, és egyeztetések vannak arról, hogy Magyarország miként tud hozzájárulni az Egyesült Államok megalakulásának 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségekhez a kulturális területen.

Kiss István nagyon jelentőségteljes gesztusnak nevezte azt, hogy Orbán Viktor a fehér házi találkozón Donald Trump elnök és J. D. Vance alelnök között ült az asztalnál. A találkozó önmagán túlmutató jelentőségét hangsúlyozva rámutatott: