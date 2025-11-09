Várakozáson felüli eredményeket hozott Orbán Viktor és Donald Trump találkozója

A szakértő, aki a találkozó előkészítéséhez is hozzájárult, egy nappal a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök közötti hivatalos találkozót követően Washingtonban a közmédiának adott interjúban kifejtette, hogy az előjelek pozitívak voltak, a magyar delegáció nagyon felkészülten érkezett az amerikai fővárosba.
Hozzátette, hogy az amerikai féltől származó információk szerint a Trump-adminisztráció is komoly munkát tett abba, hogy ez a találkozó mindenképpen jól sikerüljön, és ne csak szép politikai beszéd legyen, de a háttérben legyenek olyan konkrét megállapodások, amelyek segítik mindkét ország gazdaságát, politikáját és akár kulturális életét.