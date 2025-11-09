Olasz sajtó: Orbán Viktor Trump kedvence

Óriási sajtóérdeklődés övezte Olaszországban is a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök washingtoni találkozóját. Nagy elismeréssel írtak a lapok az Orbán–Trump-találkozóról.

Donald Trump és Orbán Viktor. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor Trump kedvence, írják a címben, hangsúlyozva: nagy egyetértés és szívélyes légkör jellemezte a tárgyalásokat.

„Orbán Viktor nagy vezető” – idézik Trump elismerő szavait a szalagcímek.

A magyar miniszterelnök látogatása több szempontból is sikeres volt, hatalmas dicséreteket zsebelt be az amerikai elnöktől, és elérte azt is, hogy Magyarország mentességet kapjon az orosz olajra és gázra vonatkozó szankciók alól – írja az AGI hírügynökség.

Az Il Fatto Quotidiano szerint a Trump és Orbán Viktor közti megállapodás komoly csapást jelent Ukrajna számára.

Arra is kitérnek, hogy Donald Trump a Fehér Házban tartott sajtótájékoztató során dicséretekkel halmozta el a magyar miniszterelnököt. Kiemelik: az amerikai elnök elismerte, hogy a magyar kormányfőnek igaza volt a bevándorlás területén. Európát ellepték a migránsok, a legtöbb ország felismerhetetlenné vált. Magyarország azonban önmaga maradt.