A kis vörös kobold új kalandjai a Dunán

Pumukli, a vörös üstökű kobold ismét elvesz ezt, elvesz azt, ám látják majd a kis ravaszt a Duna nézői szombatonként reggel. A Pumukli kalandjai című nagy sikerű sorozat folytatását, a Pumukli legújabb kalandjait ugyanis a műsorára tűzte a csatorna.
Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
A Pumukli legújabb kalandjai magyarországi televíziós premier kapcsán olvashatnak néhány információt, érdekességet a régi és az új szériáról.
Pumukli karakterét még 1961-ben rádiójátékként alkotta meg Ellis Kaut német gyermekirodalmi író, a kobold története később könyvekben, filmekben és televíziós sorozatban is megelevenedett. A Pumukli kalandjai című televíziós sorozatot elsőként 1982-ben mutatták be az akkori NSZK-ban és Ausztriában, Magyarországon 1988-tól volt látható.
A figura első vizuális tervezője Barbara von Johnson német illusztrátor és művész volt. Ő rajzolta meg a vörös hajú, nagy lábú koboldot az Ellis Kaut történetének illusztrálására kiírt pályázatra.
Érdekes magyar vonatkozása is van a Pumukli kalandjainak, az ugyanis NSZK–osztrák–magyar televíziós sorozat volt: a Pumukli-karakter vizuálisan Magyarországon kelt életre. Az élő szereplős jeleneteket a német stáb Münchenben forgatta, a kobold viszont rajzolt animációs figura volt, akit utólag illesztettek be a filmbe.
A német produkcióhoz a rajzolt animációkat Magyarországon, a Pannónia Filmstúdióban készítették. A munkálatokat Ternovszky Béla irányította, és az ő vezetésével dolgoztak a magyar rajzolók, hogy a német forgatott filmhez illeszkedő stílusban animálják Pumuklit.
A Pumukli legújabb kalandjai című új, 13 részes sorozatot 2023-ban mutatták be Németországban, Magyarországon televízióban elsőként a Duna tűzi a műsorára szombat reggelenként.
Az új széria története szerint több mint harminc év után lép ismét működésbe Eder mester asztalosműhelye, amikor unokaöccse és unokahúga, megörökölve a helyiséget, el akarják adni.
Ám amikor körbevezetik a vevőt, Florian Eder véletlenül felborítja az enyvet, és megjelenik a műhelyben lakó kobold, Pumukli, akinek a „koboldtörvény” miatt most már mindig Floriannál kell maradnia. Florian végül úgy dönt, hogy nem adja el a műhelyt, hanem ő maga viszi tovább.
Pumukli változatlanul Pusztaszeri Kornél magyar hangján szólal meg. A csínytevő kobold társának, Florian Edernek Makranczi Zalán kölcsönzi a hangját.
Haló, haló, nagy baj van, kérem, riadó, haló, haló, feltűnt egy kis manó
– sokak számára csenghet ismerősen a Pumukli kalandjai főcímzenéje. Jó hír, hogy az új sorozat is ugyanezzel a dallammal köszönti a nézőit, hangfelújított változatban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.