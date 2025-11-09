A kis vörös kobold új kalandjai a Dunán

A Pumukli legújabb kalandjai magyarországi televíziós premier kapcsán olvashatnak néhány információt, érdekességet a régi és az új szériáról.

Pumukli és az ágyikója. Forrás: MTVA

Pumukli karakterét még 1961-ben rádiójátékként alkotta meg Ellis Kaut német gyermekirodalmi író, a kobold története később könyvekben, filmekben és televíziós sorozatban is megelevenedett. A Pumukli kalandjai című televíziós sorozatot elsőként 1982-ben mutatták be az akkori NSZK-ban és Ausztriában, Magyarországon 1988-tól volt látható.

A figura első vizuális tervezője Barbara von Johnson német illusztrátor és művész volt. Ő rajzolta meg a vörös hajú, nagy lábú koboldot az Ellis Kaut történetének illusztrálására kiírt pályázatra.