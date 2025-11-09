Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságférfikislányintim fotó

Kilencéves kislánytól kért intim fotókat – a rendőrök elkapták

A nyomozás során kiderült, hogy a férfi több, 10 és 14 év közötti kiskorú lánnyal is felvette a kapcsolatot – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 12:47
Elfogtak a rendőrök egy férfit, aki intim fotókat kért egy kilencéves kislánytól – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Man, police and handcuffs on criminal for arrest, crime or justice in theft, robbery or violence in city. Closeup of male person, officer or security guard cuffing hands of suspect, thief or gangster
Rendőrkézre került a férfi. Fotó: Shutterstock

A gyanú szerint a férfi júliusban kezdett el írogatni a kiskorú sértettnek egy közösségi oldalon, és többször arra kérte, hogy különböző ruhadarabokban készítsen magáról képet, majd azokat küldje el neki. Ennek a lány eleinte eleget tett, de a további kéréseket már visszautasította.

Később a férfi létrehozott egy másik profilt, amellyel nőnek adta ki magát, és felajánlotta a kislánynak, hogy intim képekért cserébe felfedi annak a kilétét, aki korábban fotókat kért tőle. 

A lány végül elküldte neki a pornográf tartalmú felvételeket magáról – közölte a rendőrség.

A közlemény szerint a nyomozás során kiderült, hogy 

a férfi több, 10 és 14 év közötti kiskorú lánnyal is felvette a kapcsolatot, akiktől szintén fotókat kért, valamint szexuális tartalmú üzeneteket írt nekik. Ezek mellett több olyan online internetes csoportba is belépett, amelyekben fiatal lányok is tagok voltak.

Mivel az eljárásban kiderült, hogy a középkorú férfinak nincs lakcíme, az egyenruhások elfogatóparancsot adtak ki ellene. November 4-én kedden elfogták, majd előállították, továbbá lefoglalták az általa használt mobiltelefont – olvasható a közleményben.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

