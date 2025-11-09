drogdílerrendőrségorosháza

Feldobhatta a díler a szállítóját, lecsaptak a rendőrök

Droghálózatot számoltak fel a Békés vármegyei rendőrök Orosházán.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 8:52
Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Droghálózatot számoltak fel Orosházán a Békés vármegyei rendőrök, akik egy szeptemberben elfogott, kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítható férfi felsőbb kapcsolatára csaptak le – közölte a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap.

kékfény Pixabay.com
Illusztráció. Forrás: Pixabay.com

Mint írták, a szeptemberben Orosházán elfogott 26 éves férfi néhány hetes külföldi útjáról érkezett vissza az országba, barátnője és egyik barátja ment érte. 

A rajtaütéskor a rendőrök több zacskónyi növényi törmeléket és fehér port találtak az autóban, emellett mindhármuk droggyorstesztje pozitív lett.

A 26 éves férfit kábítószer-kereskedelemmel, 23 éves barátnőjét és 19 éves barátját pedig kábítószer birtoklásával gyanúsítja az Orosházi Rendőrkapitányság. Néhány nappal később újabb két fogyasztót hallgattak ki a rendőrök, akik a gyanú szerint szintén a 26 éves férfitól vásárolták a kábítószert.

A nyomozók végül eljutottak ahhoz a férfihoz is, akitől a gyanú szerint az Orosházán elfogott díler szerezte be a drogot. Az orosházi nyomozók és a Körös KTA november 5-én este drogügylet közben csapott le egy 25 éves férfira Budapesten, akinél

elfogásakor több mint ötszáz gramm növényi őrlemény volt.

A házában tartott kutatáskor további 650 gramm került elő a gyorsteszt szerint kábítószernek minősülő anyagból, valamint 1,340 millió forintot és két autót is lefoglaltak tőle a nyomozók. Vevője több százezer forintot vitt magával a találkozóra, amit a kocsijával és az otthon tartott 950 gramm kábítószergyanús anyaggal együtt lefoglaltak.

Az Orosházi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt indított eljárást ellenük.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Kindel Media/Pexels.com)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksorozat

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu