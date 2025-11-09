Feldobhatta a díler a szállítóját, lecsaptak a rendőrök

Droghálózatot számoltak fel Orosházán a Békés vármegyei rendőrök, akik egy szeptemberben elfogott, kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítható férfi felsőbb kapcsolatára csaptak le – közölte a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap.

Illusztráció. Forrás: Pixabay.com

Mint írták, a szeptemberben Orosházán elfogott 26 éves férfi néhány hetes külföldi útjáról érkezett vissza az országba, barátnője és egyik barátja ment érte.

A rajtaütéskor a rendőrök több zacskónyi növényi törmeléket és fehér port találtak az autóban, emellett mindhármuk droggyorstesztje pozitív lett.

A 26 éves férfit kábítószer-kereskedelemmel, 23 éves barátnőjét és 19 éves barátját pedig kábítószer birtoklásával gyanúsítja az Orosházi Rendőrkapitányság. Néhány nappal később újabb két fogyasztót hallgattak ki a rendőrök, akik a gyanú szerint szintén a 26 éves férfitól vásárolták a kábítószert.

A nyomozók végül eljutottak ahhoz a férfihoz is, akitől a gyanú szerint az Orosházán elfogott díler szerezte be a drogot. Az orosházi nyomozók és a Körös KTA november 5-én este drogügylet közben csapott le egy 25 éves férfira Budapesten, akinél

elfogásakor több mint ötszáz gramm növényi őrlemény volt.

A házában tartott kutatáskor további 650 gramm került elő a gyorsteszt szerint kábítószernek minősülő anyagból, valamint 1,340 millió forintot és két autót is lefoglaltak tőle a nyomozók. Vevője több százezer forintot vitt magával a találkozóra, amit a kocsijával és az otthon tartott 950 gramm kábítószergyanús anyaggal együtt lefoglaltak.

Az Orosházi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt indított eljárást ellenük.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Kindel Media/Pexels.com)