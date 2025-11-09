balesetútinformkatasztrófavédelem

Szalagkorlátnak hajtott egy kisbusz az M1-es autópályán

A baleset környékén az autópálya mindkét oldalán forgalomkorlátozásra kell számítani.

Forrás: MTI2025. 11. 09. 8:04
Rendőrség illusztráció Ladóczki Balázs
Szalagkorlátnak hajtott egy kisbusz vasárnap reggel az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bőny közelében, a 108-as kilométernél – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és az Útinform.

Az OKF közlése szerint a baleset környékén az autópálya mindkét oldalán forgalomkorlátozásra kell számítani. A győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, és daru segítségével leemelik azt a szalagkorlátról. 

A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakasz Hegyeshalom felé vezető oldalán két sávon, a Budapest felé vezető oldalon egy sávon halad a forgalom.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

