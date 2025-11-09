Derűsebb idő ígérkezik vasárnapra, de néhol maradhat a ború

A legtöbb helyen felszakadozik a felhőzet, a hét utolsó napján legalább néhány órára kisüt a nap, de néhol borult marad a táj – közölte a Hungaromet Nonprofit Zrt.

Forrás: Hungaromet Nonprofit Zrt.

Időszakos eső leginkább az északkeleti megyékben valószínű, de délutántól ott is egyre kevésbé lesz jellemző. Általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A csúcsérték általában 11 és 14 fok között várható, de a tartósan borult részeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.

Késő estére 3 és 9 fok közé hűl le a levegő.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb, egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Koponyeg.hu portálon.

