Derűsebb idő ígérkezik vasárnapra, de néhol maradhat a ború

Estig többfelé felszakadozik a felhőzet, a Nap is előbújik néhány órára. A csúcsérték általában 11 és 14 fok között várható.

Forrás: Hungaromet Nonprofit Zrt.2025. 11. 09. 7:14
A legtöbb helyen felszakadozik a felhőzet, a hét utolsó napján legalább néhány órára kisüt a nap, de néhol borult marad a táj – közölte a Hungaromet Nonprofit Zrt. 

Forrás: Hungaromet Nonprofit Zrt.

Időszakos eső leginkább az északkeleti megyékben valószínű, de délutántól ott is egyre kevésbé lesz jellemző. Általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. 

A csúcsérték általában 11 és 14 fok között várható, de a tartósan borult részeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.

 Késő estére 3 és 9 fok közé hűl le a levegő.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb, egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Koponyeg.hu portálon.

