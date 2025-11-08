Elkél most az elszántság, mutatjuk a vasárnapi időjárást + videó

Szombat estétől nyugat felől elkezd csökkenni a felhőtakaró, melynek hatására ott nagy területen köd, illetve rétegfelhőzet képződhet, ami viszont a reggeli óráktól fokozatosan szakadozik, gomolyosodik – hívta fel a figyelmet a HungaroMet. Előrejelzésük szerint vasárnap nyugat felől egyre nagyobb területen süthet ki legalább pár órára a nap.

Az ország keleti felén szombaton még többfelé, hajnalban már főként az északkeleti megyékben, majd vasárnap ott is egyre kevesebb helyen lehet esőre számítani. Másutt legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő.

Általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, azonban vasárnap az ország északi, illetve keleti harmadán olykor feltámadhat a nyugatias szél.

Mint írták, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 5 és 10 Celsius-fok között alakul, de a nyugati, délnyugati tájakon ennél pár fokkal hidegebbet is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 11 és 14 fok között várható, de Heves és Borsod északi részein ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.