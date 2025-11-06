drogfogásrendőrségi akciódrogkereskedelem

Külföldi dílerekre csapott le a rendőrség Debrecenben

A rendőrök háromszáz gramm marihuánát, tablettákat és majdnem egymillió forintot foglaltak le a külföldi kereskedőktől, akikre egy társasházi lakásban csaptak le.

Forrás: police.hu2025. 11. 06. 8:31
Egy társasházi lakásban ütöttek rajta a rendőrök több külföldin. A bűnügyesek előállították őket, továbbá csaknem 300 gramm marihuánát, tablettákat és majd’ egymillió forintot foglaltak le tőlük. A debreceni nyomozók ősszel derítették ki, hogy 

egy társasházi lakásban kábítószer-kereskedelem folyik. 

Fotó: Police.hu

November 4-én összehangolt akciót szerveztek az ott lakók elfogására, és a Cívis Közterületi Támogató Alosztály munkatársaival berontottak az ingatlanba – írja a Police.hu.

Gyanújuk beigazolódott, majdnem mindegyik helyiségben találtak drogot íróasztalokon, szekrényekben, kiporciózva és nagyobb mennyiségben bezacskózva is.

A rendőrök a kutatás során majdnem háromszáz gramm marihuánát, valamint tablettákat, a terjesztéshez szükséges eszközöket és csaknem egymillió forintot is lefoglaltak.

A nyomozás adatai szerint a lakók közül ketten, egy 25 éves zimbabwei és egy 24 éves nigériai fiatalember kereskedett a tiltott szerekkel. A vásárlóknak házhoz kellett menniük az áruért, csak így voltak hajlandók átadni. 

Fotó: Police.hu

A dílerek két lakótársának és egy férfinak, aki épp vásárolni ment a társasházhoz, kábítószer birtoklása miatt kell felelniük. 

Valamennyiükkel szemben pozitív értéket jelzett a droggyorsteszt. A bűnügyesek gyanúsítottként hallgatták ki a dílereket kábítószer-kereskedelem miatt, majd bűnügyi őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.


Borítókép: Kábítószer-kereskedőkre csapott le a rendőrség (Fotó: Police.hu)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
