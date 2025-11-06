Külföldi dílerekre csapott le a rendőrség Debrecenben

Egy társasházi lakásban ütöttek rajta a rendőrök több külföldin. A bűnügyesek előállították őket, továbbá csaknem 300 gramm marihuánát, tablettákat és majd’ egymillió forintot foglaltak le tőlük. A debreceni nyomozók ősszel derítették ki, hogy

egy társasházi lakásban kábítószer-kereskedelem folyik.

Fotó: Police.hu

November 4-én összehangolt akciót szerveztek az ott lakók elfogására, és a Cívis Közterületi Támogató Alosztály munkatársaival berontottak az ingatlanba – írja a Police.hu.

Gyanújuk beigazolódott, majdnem mindegyik helyiségben találtak drogot íróasztalokon, szekrényekben, kiporciózva és nagyobb mennyiségben bezacskózva is.

A rendőrök a kutatás során majdnem háromszáz gramm marihuánát, valamint tablettákat, a terjesztéshez szükséges eszközöket és csaknem egymillió forintot is lefoglaltak.

A nyomozás adatai szerint a lakók közül ketten, egy 25 éves zimbabwei és egy 24 éves nigériai fiatalember kereskedett a tiltott szerekkel. A vásárlóknak házhoz kellett menniük az áruért, csak így voltak hajlandók átadni.

Fotó: Police.hu

A dílerek két lakótársának és egy férfinak, aki épp vásárolni ment a társasházhoz, kábítószer birtoklása miatt kell felelniük.

Valamennyiükkel szemben pozitív értéket jelzett a droggyorsteszt. A bűnügyesek gyanúsítottként hallgatták ki a dílereket kábítószer-kereskedelem miatt, majd bűnügyi őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.