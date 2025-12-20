Ünnepi borok

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág, fiatal nők, válogatott étkek, vérpezsdítő és feledkezést nyújtó italok. S mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben.

S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.

Márai Sándor: Füveskönyv 68 Az ünnepekről”

Márai szavaihoz nehéz lenne bármit is hozzátenni, nincs is rá szükség. Nézzük meg inkább az ünnep legünnepibb borát.

Mert itt van nekünk mindjárt Tokaj. Sokszor nem veszik elég komolyan az édes borokat holott, ha a kóstolás oldaláról közelítünk, a legnehezebb dolga az édes bor kóstolóinak van. Pontosan a cukortartalom az, ami sokakat félrevezethet, vagy éppen kellő tapasztalat híján nem engedi a bor gyengéit, vagy éppen értékeit érvényesülni. A világ borkereskedőinek és szakértőinek java része a borok megítélésénél elsőrendű szempontnak tekinti az egyensúlyt és az ehhez köthető koncentrációt, komplexitást, optimális esetben harmóniát is. Ennek is, és a borok íz gazdagságának is talpköve a megfelelő mennyiségű és összetételű savkészlet.

Gyakori tévedés az is, hogy Tokaj édes borait a desszertborok közé sorolják. Ez az állítás meglehetősen dehonesztálónak tűnik, közel sem fejezi ki a tokaji édes borok gazdagságát, hosszúságát, tartósságát és azt a – sokak számára – legfontosabb tényezőt, hogy a tokaji édes boroknak valódi egyensúlyuk van. A tokaji aszúk legjava nem csupán a bennük lévő maradékcukor tartalomról, sokkal inkább a kitűnő szerkezetről, kiváló savakról, ásványosságról, komplexitásról szól. Ebből adódóan érzékszervi oldalról vizsgálva az aszúkat, azok legkiválóbb képviselőit a világ legértékesebb borai közé kell illesztenünk. Ez a gasztronómiában betöltött helyét is kijelöli. Ha ilyen alapon állítunk fel képzeletbeli hierarchiát, a tokaji aszú innen nézve is a piramis csúcsán helyezkedik el. Hogy miért nem lehet téves ez az állítás, azt próbáljuk megvilágítani ebben a fejezetben – a gasztronómia oldaláról nézve.