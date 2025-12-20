Rendkívüli

Orbán Viktor: Európának nemcsak békére, hanem békességre van szüksége + videó

Deák Dániel

,,Péter megdolgozik az újabb Fidesz-kétharmadért!” – hatalmas öngólt lőtt a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter nem tudja elhallgatni az igazságot a magyarok elől, mondta Deák Dániel. A politikai elemző szerint Tisza Párt elnökének reakciója hatalmas öngól volt.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 20. 13:57
Deák Dániel
Deák Dániel Fotó: Merész Márton
Új poszttal jelentkezett Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető politikai elemzője, melyben Magyar Péternek a Bors ellen indított hadjáratáról írt. Hiába a Tisza-elnök agressziója, a lap különkiadását a szegedi háborúellenes gyűlésen is osztogatták.

President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber (L) and leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar are pictured during a meeting on top of a Budapest's hotel in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: Attila Kisbenedek / AFP)

A megszorítócsomag tartalma nem volt titok, ám a Bors különkiadásával szélesebb körben is eljutott a polgárokhoz, hogy mit is tervez Magyar Péter. 

Az elemző meglátása szerint Magyar Péter reakciója olaj volt a tűzre: agresszív fellépése megerősíti, hogy a nyilvánosságra hozott adatoknak van valóságtartalmuk.

Mint ismeretes, a Bors különkiadványa részletesen beszámol többek között az adóemelésről, az özvegyi nyugdíjadóról és a családtámogatások megnyirbálásáról is. Deák Dániel szerint Magyar Péter a viselkedésével sorra lövi az öngólokat és neki köszönhetően 2026-ban a Fidesz ismét megszerezheti a kétharmadot.

Ahogyan arról korában lapunk is beszámolt, Magyar Péter bosszúhadjáratot indított Borsnak a Tisza Párt megszorítócsomagját bemutató különkiadványa ellen. A részletekről itt bővebben itt tájékozódhatnak.

Deák Dániel politikai elemző bejegyzése teljes terjedelemben itt olvasható:

Borítókép: Deák Dániel (Fotó: Merész Márton)


