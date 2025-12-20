,,Péter megdolgozik az újabb Fidesz-kétharmadért!” – hatalmas öngólt lőtt a Tisza Párt elnöke

Új poszttal jelentkezett Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető politikai elemzője, melyben Magyar Péternek a Bors ellen indított hadjáratáról írt. Hiába a Tisza-elnök agressziója, a lap különkiadását a szegedi háborúellenes gyűlésen is osztogatták.

Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: Attila Kisbenedek / AFP)

A megszorítócsomag tartalma nem volt titok, ám a Bors különkiadásával szélesebb körben is eljutott a polgárokhoz, hogy mit is tervez Magyar Péter.

Az elemző meglátása szerint Magyar Péter reakciója olaj volt a tűzre: agresszív fellépése megerősíti, hogy a nyilvánosságra hozott adatoknak van valóságtartalmuk.

Mint ismeretes, a Bors különkiadványa részletesen beszámol többek között az adóemelésről, az özvegyi nyugdíjadóról és a családtámogatások megnyirbálásáról is. Deák Dániel szerint Magyar Péter a viselkedésével sorra lövi az öngólokat és neki köszönhetően 2026-ban a Fidesz ismét megszerezheti a kétharmadot.

Ahogyan arról korában lapunk is beszámolt, Magyar Péter bosszúhadjáratot indított Borsnak a Tisza Párt megszorítócsomagját bemutató különkiadványa ellen. A részletekről itt bővebben itt tájékozódhatnak.