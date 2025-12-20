A Dawson és a haverok sztárja tisztázta, mi áll drámai fogyásának hátterében

James Van Der Beek a Today című műsorban könnyeivel küszködve idézte fel a pillanatot, amikor a Dawson és a haverok szeptemberi jótékonysági találkozóján álló ovációt kapott családja. A színész gyomorpanaszok miatt nem tudott részt venni az eseményen, de Zoomon keresztül videóüzenetet küldött, és láthatta, ahogy rajongói melegen üdvözlik családtagjait.

A Dawson és a haverok több szereplő szerint ma már el sem készülhetne. Forrás: TMDb

A Dawson és a haverok sztárja jobban van, de csalódott

„Bár nagyon csalódott voltam, hogy nem tudtam elmenni a találkozóra, a családom elmehetett” – mondta Van Der Beek. „Aznap este Zoomon keresztül néztem az eseményt, ők pedig csak azért vastapsot kaptak, mert leültek a helyükre. Az a sok szeretet, ami egyébként felém irányult volna, azt megkapta a családom. Ez volt az egyik legszebb pillanat, amit valaha átéltem. Nagyon hálás vagyok nekik – tette hozzá.

Van Der Beeknél tavaly diagnosztizáltak harmadik stádiumú vastagbélrákot. A rajongók aggodalmukat fejezték ki, mikor megtudták, hogy a színész nem vesz részt részt a szereplőgárda találkozóján, de a Today műsorvezetőjének, Craig Melvinnek hangsúlyozta, hogy az eseményről való távolmaradása egy súlyos gyomorvírusnak volt köszönhető, nem volt köze a rákhoz.

A vírus drámai súlycsökkenést eredményezett Van Der Beeknél, s bár úgy fogalmazott, sokkal jobban érzi magát, mint az elmúlt hónapokban, a rajongók kétségek közt maradtak.

A Dawson és a haverok reunion buliján a sorozat eredeti szereplői először jelentek meg együtt a 2003-as befejezés óta. Az esemény, amelynek célja az F Cancer és Van Der Beek saját kezelésének finanszírozása volt, a sorozat 1998-as pilot epizódjának felolvasásával zárult. Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp és még sokan mások megjelentek. Van Der Beek helyett Lin-Manuel Miranda ugrott be a forgatókönyv elolvasásához.