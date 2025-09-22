Dawson és a haverokrákJames Van Der Beek

Aggasztó hírek érkeztek a Dawson és a haverok végbélrákkal diagnosztizált sztárjáról

Le kellett mondania részvételét a Dawson és a haverok élő eseményén a sorozat sztárjának. A széria Dawson-ját alakító James Van Der Beek tavaly novemberben hozta nyilvánosságra, hogy 3-as stádiumú végbélrákot diagnosztizáltak nála.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 9:55
James Van Der Beek Forrás: people.com
James Van Der Beek betegség miatt lemondta részvételét a Dawson és a haverok (Dawson’s Creek) élő eseményén; Lin-Manuel Miranda helyettesíti majd – írja a Hollywood Reporter. Az eseményt, amelyen a sorozat eredeti sztárjai élőben felolvasnak a műből, hétfőn rendezik meg New Yorkban.

James Van Der Beek a Dawson és a haverok című sorozattal vált imsertté (Forrás: Ew.com)

James Van Der Beek vasárnap este az közölte, hogy két gyomorvírus támadta meg a szervezetét, emiatt nem tud részt venni a reunion eseményen. A felolvasóesten, amelynek bevételével az F Cancer szervezetet támogatják, a sorozat sztárjai, Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe és Busy Phillips működnek közre.

Van Der Beek, akinél 2023-ban diagnosztizáltak 3. stádiumú vastagbélrákot, ezt írta Instagram-oldalán:

Ez az az este, amelyre a legjobban vártam, mióta az angyalom, Michelle Williams januárban bejelentette, hogy megszervezi... El tudjátok képzelni, milyen csalódott voltam, amikor ez a két gyomorvírus a padlóra küldött. Minden erőfeszítésem ellenére... nem lehetek ott. Nem állhatok fel arra a színpadra, és nem köszönhetem meg a színházban lévő minden egyes embernek, hogy eljöttek értem, amikor a legnagyobb szükségem volt rájuk.

„De van egy beugróm” – tette hozzá, utalva Lin-Manuel Mirandára. „Egy nevetségesen túlképzett helyettes, aki az első helyen állt volna a kívánságlistámon [...] Szóval ez megnyugtató” – írta bejegyzésében.

 

