Egyedülálló barokk csoda tér vissza húsvétkor Veszprémbe

Elkészült a jeruzsálemi Szent Sír barokk másának restaurálása a veszprémi várnegyedben. A különleges, szétszedhető szakrális építmény húsvéttól ismét felújított állapotban lesz az ünnepi liturgia része – közölte a Veszprémi Főegyházmegye.

A Szent Sír különleges mását hamarosan a nagyközönség is megtekinteti. Fotó: Veszpremtv.hu

A Szent Sírt négy férfi egyetlen óra alatt fel tudja építeni

A Szent Sír a főegyházmegye gyűjteményének egyik legkülönlegesebb darabja. Nem csupán műtárgy, hanem egy ma már alig ismert egyházi hagyomány tárgyi emléke:

a nagyhéten minden évben újra felépítették, hogy Krisztus passióját minél átélhetőbben jelenítse meg a hívek számára.

A barokk alkotás különlegessége, hogy négy férfi egyetlen óra alatt fel tudja építeni és el is tudja bontani. Az aranyozott faragványokkal, angyalalakokkal gazdagon díszített építmény egykor az ugodi plébániatemplomban szolgálta a húsvéti szertartásokat.

A szakemberek szerint a maga nemében egyedülálló darabról van szó: az utolsó fennmaradt ilyen jellegű szakrális műtárgyról, hiszen a hozzá hasonló alkotások az idők során elkallódtak vagy megsemmisültek.

A nagyközönség 2023–2024-ben már bepillantást nyerhetett a restaurálás folyamatába is: a veszprémi várnegyed megújulását bemutató Work in Progress kiállításon a látogatók a vizsgálatok közben tekinthették meg az építményt, ami ritka lehetőség egy ilyen jelentőségű műtárgy esetében.

Több száz műtárgy újul meg a várnegyedben

A Szent Sír restaurálása egy nagyobb szabású program része. A veszprémi várnegyed megújításának részeként mintegy 350 műtárgyat állítanak helyre a szakemberek.

A restaurált darabok között találhatók:

barokk és rokokó bútorkincsek

síremlékek és köztéri szobrok

több száz éves nyomtatványok és könyvek

festmények, metszetek, falképek

csillárok, orgonák, kályhák

ötvösremekek, püspöki mellkeresztek és órák

A látogatók ma már vezetett sétákon ismerkedhetnek meg a megújult műtárgyakkal. Az Érseki Palota restaurált gyűjteménye, az érseki kápolna eredeti – a megkötözött Krisztust ábrázoló – oltárképe, valamint a több mint 250 éves, a Szent Családot megjelenítő festmény is megtekinthető.

Kiemelt alkalmakon a nagyközönség beléphet a Koller-könyvtárba is, ahol nemrég restaurálták a bútorzatot és a gyűjtemény alapítójáról, Koller Ignác püspökről készült portrét.

A veszprémi várnegyedben tehát nemcsak épületek újulnak meg, hanem hagyományok is életre kelnek – éppen húsvétkor, amikor a keresztény világ a feltámadást ünnepli.