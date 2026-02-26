Csomagautomata-botrányok – megússzuk-e húsvétkor a káoszt?

A magyar csomagautomata-piac az elmúlt években robbanásszerűen nőtt az e-kereskedelem térnyerése miatt. Egy kutatás szerint a válaszadók 41 százaléka választotta ezt az átvételi módot a múlt esztendőben. 2024 végén az országban több mint 8500 automata üzemelt, 2025-ben ez tovább bővült, szakértői becslések szerint 9000-10 000 körülire. A piac erősen konszolidálódott, külföldi hátterű cégek a legjelentősebb szereplők a Magyar Posta mellett. A verseny éles az ügyfelekért, de az árak ennek ellenére sem mennek lejjebb, a magas telepítési költségeket a nagy ügyfélszámmal, a volumennel tudják kigazdálkodni a vállalatok.
Az év végi csomagbotrány megingathatta a bizalmat
A szolgáltatóknak nem tett jót az év végi DPD körüli botrány, mert a karácsonyi időszakban tapasztalt fennakadások megingatták a vásárlók és a webshopok bizalmát a teljes szektor iránt. Bár a problémák egy konkrét szereplőnél csúcsosodtak ki, soha nem tesz jót a szolgáltatóknak, mert az ügyfelek könnyen általánosítanak egy problémát. A decemberi káosz rövid távon óvatosságra intette a kereskedőket, akik 2026-ra több szolgáltatóval, párhuzamos megoldásokkal próbálják csökkenteni a kockázatot. A hangsúly így az ár helyett még inkább a megbízhatóságra és a kapacitásbiztonságra került.
A csomagautomata-piac számokban
A rugalmas, Out Of Home (OOH) kézbesítési megoldások iránti igényekre reagálva a GLS Hungary 2025. február végéig már 2800 automatára bővítette országos hálózatát és a jövőben további bővülést tervez ezen a területen. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság friss adatai szerint:
- A legnagyobb szereplő a FoxPost + Packeta: 3816 automata és 1420 alternatív csomagátvevő hely.
- GLS Hungary: 2689 automata. 1218 átvevőhely.
- Express One: 862 automata, 142 átvevőhely
- Magyar Posta: 697 automata, 1059 átvevőhely.
- DPD: 323 automata 592 átvevőhely
- DHL: 29 automata
Újabb, gyorsabb szolgáltatások jönnek
- 2026-ban a trendek egyértelműen a további hálózatbővítés, a partnerségek mélyítése és a gyorsabb, megbízhatóbb kiszállítás felé mutatnak: az automatás átvétel aránya várhatóan tovább nő (már most 41 százalék körüli preferencia), a szolgáltatók:
- kapacitásnöveléssel
- és innovációval,
- expressz opciókal,
- jobb nyomonkövetéssel készülnek a rohamra,
hogy elkerüljék a tavalyi karácsonyi fennakadásokat. A GLS friss közleménye szerint a automatáik száma elérte a 2800-at és több mint 600 településen elérhetők. A csomagpontokkal együtt az átadópontok száma országosan már 3800, több mint 800 településen. A vásárlói igényekre reagálva a GLS Hungary elindította a tavalyi év során az Automata Expressz szolgáltatását, amely jelenleg Budapesten és öt agglomerációs városban érhető el, csaknem 550 automata bevonásával. A szolgáltatás lényege a rendelés napján átadott csomagok másnap reggeli kézbesítése – szombaton is – ami az e-kereskedők számára számos előnnyel jár. Mindemellett azt is bejelentette a cég, hogy a tavalyi évben elsőként a DPD Hungary vállalattal kötött megállapodást az automatahálózatának megnyitására. A jövőben bolthálózattal rendelkező kereskedőknek is elérhetővé teszi a csatlakozást akár 1500 GLS automatához.
