Csomagautomata-botrányok – megússzuk-e húsvétkor a káoszt?

A magyar csomagautomata-piac az elmúlt években robbanásszerűen nőtt az e-kereskedelem térnyerése miatt. Egy kutatás szerint a válaszadók 41 százaléka választotta ezt az átvételi módot a múlt esztendőben. 2024 végén az országban több mint 8500 automata üzemelt, 2025-ben ez tovább bővült, szakértői becslések szerint 9000-10 000 körülire. A piac erősen konszolidálódott, külföldi hátterű cégek a legjelentősebb szereplők a Magyar Posta mellett. A verseny éles az ügyfelekért, de az árak ennek ellenére sem mennek lejjebb, a magas telepítési költségeket a nagy ügyfélszámmal, a volumennel tudják kigazdálkodni a vállalatok.

A csomagautomata nagyon kényelmes a vásárlóknak, de elvárják a minőségi szolgáltatást (Fotó: MW)

Az év végi csomagbotrány megingathatta a bizalmat

A szolgáltatóknak nem tett jót az év végi DPD körüli botrány, mert a karácsonyi időszakban tapasztalt fennakadások megingatták a vásárlók és a webshopok bizalmát a teljes szektor iránt. Bár a problémák egy konkrét szereplőnél csúcsosodtak ki, soha nem tesz jót a szolgáltatóknak, mert az ügyfelek könnyen általánosítanak egy problémát. A decemberi káosz rövid távon óvatosságra intette a kereskedőket, akik 2026-ra több szolgáltatóval, párhuzamos megoldásokkal próbálják csökkenteni a kockázatot. A hangsúly így az ár helyett még inkább a megbízhatóságra és a kapacitásbiztonságra került.

A csomagautomata-piac számokban

A rugalmas, Out Of Home (OOH) kézbesítési megoldások iránti igényekre reagálva a GLS Hungary 2025. február végéig már 2800 automatára bővítette országos hálózatát és a jövőben további bővülést tervez ezen a területen. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság friss adatai szerint:

A legnagyobb szereplő a FoxPost + Packeta: 3816 automata és 1420 alternatív csomagátvevő hely. GLS Hungary: 2689 automata. 1218 átvevőhely. Express One: 862 automata, 142 átvevőhely Magyar Posta: 697 automata, 1059 átvevőhely. DPD: 323 automata 592 átvevőhely DHL: 29 automata

Újabb, gyorsabb szolgáltatások jönnek