Csomagautomata-botrányok – megússzuk-e húsvétkor a káoszt?

A magyar csomagszállítás piaca az elmúlt két évben gyökeresen átalakult. A csomagautomaták gombamód szaporodnak, a szolgáltatók éles versenyben állnak a telepítésekben, de a szolgáltatás ára nem csökken. Az e-kereskedelem térnyerésével már senki sem akar a postán sorban állni, a vásárlók a rugalmas 24 órás elérhető átvételt választják. Nem volt botrányoktól mentes a karácsonyi időszak, a szolgáltatók nehezen állták az év végi rohamot. 2026-ban a trendek egyértelműen a további hálózatbővítés, a partnerségek mélyítése és a gyorsabb, megbízhatóbb kiszállítás felé mutatnak. Húsvétkor jön az újabb megmérettetés.

Lengyel Gabriella
2026. 02. 26. 10:46
A magyar csomagautomata-piac az elmúlt években robbanásszerűen nőtt az e-kereskedelem térnyerése miatt. Egy kutatás szerint a válaszadók 41 százaléka választotta ezt az átvételi módot a múlt esztendőben. 2024 végén az országban több mint 8500 automata üzemelt, 2025-ben ez tovább bővült, szakértői becslések szerint 9000-10 000 körülire. A piac erősen konszolidálódott, külföldi hátterű cégek a legjelentősebb szereplők a Magyar Posta mellett. A verseny éles az ügyfelekért, de az árak ennek ellenére sem mennek lejjebb, a magas telepítési költségeket a nagy ügyfélszámmal, a volumennel tudják kigazdálkodni a vállalatok.

csomagautomata
A csomagautomata nagyon kényelmes a vásárlóknak, de elvárják a minőségi szolgáltatást (Fotó: MW)

Az év végi csomagbotrány megingathatta a bizalmat

A szolgáltatóknak nem tett jót az év végi DPD körüli botrány, mert a karácsonyi időszakban tapasztalt fennakadások megingatták a vásárlók és a webshopok bizalmát a teljes szektor iránt. Bár a problémák egy konkrét szereplőnél csúcsosodtak ki, soha nem tesz jót a szolgáltatóknak, mert az ügyfelek könnyen általánosítanak egy problémát. A decemberi káosz rövid távon óvatosságra intette a kereskedőket, akik 2026-ra több szolgáltatóval, párhuzamos megoldásokkal próbálják csökkenteni a kockázatot. A hangsúly így az ár helyett még inkább a megbízhatóságra és a kapacitásbiztonságra került.

A csomagautomata-piac számokban

A rugalmas, Out Of Home (OOH) kézbesítési megoldások iránti igényekre reagálva a GLS Hungary 2025. február végéig már 2800 automatára bővítette országos hálózatát és a jövőben további bővülést tervez ezen a területen. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság friss adatai szerint: 

  1. A legnagyobb szereplő a FoxPost + Packeta: 3816 automata és 1420 alternatív csomagátvevő hely. 
  2. GLS Hungary: 2689 automata. 1218 átvevőhely.
  3. Express One: 862  automata,  142 átvevőhely 
  4. Magyar Posta: 697 automata, 1059 átvevőhely. 
  5. DPD: 323 automata  592 átvevőhely
  6. DHL: 29 automata

 

Újabb, gyorsabb szolgáltatások jönnek

  • 2026-ban a trendek egyértelműen a további hálózatbővítés, a partnerségek mélyítése és a gyorsabb, megbízhatóbb kiszállítás felé mutatnak: az automatás átvétel aránya várhatóan tovább nő (már most 41 százalék körüli preferencia), a szolgáltatók:
  • kapacitásnöveléssel 
  • és innovációval, 
  • expressz opciókal,
  • jobb nyomonkövetéssel készülnek a rohamra, 
    hogy elkerüljék a tavalyi karácsonyi fennakadásokat. A GLS friss közleménye szerint a automatáik száma elérte a 2800-at és több mint 600 településen elérhetők. A csomagpontokkal együtt az átadópontok száma országosan már 3800, több mint 800 településen. A vásárlói igényekre reagálva a GLS Hungary elindította a tavalyi év során az Automata Expressz szolgáltatását, amely jelenleg Budapesten és öt agglomerációs városban érhető el, csaknem 550 automata bevonásával. A szolgáltatás lényege a rendelés napján átadott csomagok másnap reggeli kézbesítése – szombaton is – ami az e-kereskedők számára számos előnnyel jár. Mindemellett azt is bejelentette a cég, hogy a tavalyi évben elsőként a DPD Hungary vállalattal kötött megállapodást az automatahálózatának megnyitására. A jövőben bolthálózattal rendelkező kereskedőknek is elérhetővé teszi a csatlakozást akár 1500 GLS automatához.
     

