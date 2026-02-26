A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség indítványára a bíróság elrendelte a soproni késelő férfi letartóztatását – adta hírül az ügyészség.
Letartóztatják a soproni késelőt
Az áldozat életveszélyes sérülést szenvedett.
A megalapozott gyanú szerint a férfi február 23-án a délutáni órákban egy soproni étterem mögötti területen előzetes szóváltást követően egy nagy késsel hastájékon szúrta a sértettet, aki életveszélyes sérülést szenvedett.
A nyomozó hatóság életveszélyt okozó testi sértés bűntettének elkövetésével gyanúsította meg a férfit. Az estről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt.
További Belföld híreink
A főügyészség indítványára a járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a férfi letartóztatását tekintettel arra, hogy vele szemben fennáll a tanúk jogellenes befolyásolásának, valamint annak a veszélye, hogy szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Sosem látott brutális benzinár jönne az orosz olaj nélkül
Az ukrán vezetés Magyarország zsarolásába kezdett a Barátság vezeték elzárásával.
Már több mint félmillióan küldték vissza a nemzeti petíciót
Március 23-ig lehet kitölteni a kérdőívet.
Úgy volt, hogy nagy ünnep lesz, azonban a halál is bekopogott a monori házba
Szép kis barátság.
Harsány: sztárok nappalija – ahol minden szóba kerül / ahol nincs tabu
Harsány: Viccesen komoly. A műsor, ahol nem hagyunk semmit szó nélkül.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Sosem látott brutális benzinár jönne az orosz olaj nélkül
Az ukrán vezetés Magyarország zsarolásába kezdett a Barátság vezeték elzárásával.
Már több mint félmillióan küldték vissza a nemzeti petíciót
Március 23-ig lehet kitölteni a kérdőívet.
Úgy volt, hogy nagy ünnep lesz, azonban a halál is bekopogott a monori házba
Szép kis barátság.
Harsány: sztárok nappalija – ahol minden szóba kerül / ahol nincs tabu
Harsány: Viccesen komoly. A műsor, ahol nem hagyunk semmit szó nélkül.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!