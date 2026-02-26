Rendkívüli

Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot + videó

Letartóztatják a soproni késelőt

Az áldozat életveszélyes sérülést szenvedett.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 02. 26. 12:15
illusztráció Forrás: Pexels
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség indítványára a bíróság elrendelte a soproni késelő férfi letartóztatását – adta hírül az ügyészség. 

A megalapozott gyanú szerint a férfi február 23-án a délutáni órákban egy soproni étterem mögötti területen előzetes szóváltást követően egy nagy késsel hastájékon szúrta a sértettet, aki életveszélyes sérülést szenvedett. 

A nyomozó hatóság életveszélyt okozó testi sértés bűntettének elkövetésével gyanúsította meg a férfit. Az estről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt. 

A főügyészség indítványára a járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a férfi letartóztatását tekintettel arra, hogy vele szemben fennáll a tanúk jogellenes befolyásolásának, valamint annak a veszélye, hogy szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el.

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

