Letartóztatják a soproni késelőt

A megalapozott gyanú szerint a férfi február 23-án a délutáni órákban egy soproni étterem mögötti területen előzetes szóváltást követően egy nagy késsel hastájékon szúrta a sértettet, aki életveszélyes sérülést szenvedett.

A nyomozó hatóság életveszélyt okozó testi sértés bűntettének elkövetésével gyanúsította meg a férfit. Az estről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt.