Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

siccLatinovits színházJanikovszky Éva

Velem mindig történik valami – Janikovszky Éva-darab bemutató az Akváriumban

Janikovszky Éva, a magyar gyerekirodalom egyik legjelentősebb alkotója születésének 100. évfordulója alkalmából a fiatal színészekből álló SICC Production társulat, a Budaörsi Latinovits Színházzal együttműködve tűzi műsorra a Velem mindig történik valami című előadást, amelynek bemutatója március 2-án lesz az Akvárium Klubban.

Munkatársunktól
2026. 02. 26. 14:10
Forrás: Sicc Production
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A SICC Production és a Budaörsi Latinovits Színház együttműködésében létrehozott zenés előadás Janikovszky Éva felejthetetlen, vesébe látó szövegei és a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház gyerekvers pályázatának válogatott versei segítségével keresi a választ a felnőttek és gyerekek világának összeütközésével kapcsolatban felmerülő kérdésekre. 

Fiatal színészekként, egyes szám első személyben megfogalmazni ezeket a gondolatokat páratlan lehetőség

– mesélik a SICC társulat tagjai. A színház közösségi élmény, lehetőség arra, hogy a nagy kamasz-magányban együtt nevethessünk önmagunkon, felmenőinken és néha persze másokon is. Felszabadító megtapasztalni, hogy nem vagyunk egyedül nyűgjeinkkel, bajainkkal, hogy mások is ugyanúgy éreznek, mint mi, és hogy csak ezt a pár évet kell valahogy átvészelni…” – meséli Novák Eszter, az előadás rendezője.

Egy évvel ezelőtt, 2025 januárjában nagy sikerrel robbant be a hazai színházi életbe az akkor frissen végzett színészek által önszerveződött SICC Production társulat. 

A fiatal, Novák Eszter és Selmeczi György osztályában végzett színészekből – Fülöp Kristóf, Kerek Dávid, Krasznai Vilmos, Liber Ágoston, Sas Zoltán, Turi Péter és Vatamány Atanáz – álló csapat először Cseh–Bereményi Frontátvonulás előadásával mutatkozott be a Főfotóban, valamint a Barátomhoz koncertszínházi darabbal a Müpában, majd egy színháztörténeti kuriózummal, Nagy Feró Hamletjének újraértelmezésével vált igazán ismertté, amit a társulat törzshelyén, az Akvárium Klubban nézhetett meg a nagyérdemű.

Alakulása óta már három bemutatón van túl a SICC, jelenleg öt előadásuk szerepel repertoáron. 

A budapesti produkciók mellet számos vidéki helyszínen és fesztiválon játszottak Magyarországon és Erdélyben egyaránt. A magyar kultúra napját a Fitos Dezső Társulattal közös, telt házas előadással ünnepelték a Várkert Bazárban, és 2025 nyarán – hatalmas érdeklődés mellett – létrehozták a SICC színházi fesztivált, amelyen – Beton.Hofitól Szinetár Miklósig – a hazai színházi-zenei színtér mintegy félszáz ismert képviselője vett részt.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu