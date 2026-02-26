Velem mindig történik valami – Janikovszky Éva-darab bemutató az Akváriumban

A SICC Production és a Budaörsi Latinovits Színház együttműködésében létrehozott zenés előadás Janikovszky Éva felejthetetlen, vesébe látó szövegei és a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház gyerekvers pályázatának válogatott versei segítségével keresi a választ a felnőttek és gyerekek világának összeütközésével kapcsolatban felmerülő kérdésekre.

Fiatal színészekként, egyes szám első személyben megfogalmazni ezeket a gondolatokat páratlan lehetőség

– mesélik a SICC társulat tagjai. A színház közösségi élmény, lehetőség arra, hogy a nagy kamasz-magányban együtt nevethessünk önmagunkon, felmenőinken és néha persze másokon is. Felszabadító megtapasztalni, hogy nem vagyunk egyedül nyűgjeinkkel, bajainkkal, hogy mások is ugyanúgy éreznek, mint mi, és hogy csak ezt a pár évet kell valahogy átvészelni…” – meséli Novák Eszter, az előadás rendezője.

Egy évvel ezelőtt, 2025 januárjában nagy sikerrel robbant be a hazai színházi életbe az akkor frissen végzett színészek által önszerveződött SICC Production társulat.

A fiatal, Novák Eszter és Selmeczi György osztályában végzett színészekből – Fülöp Kristóf, Kerek Dávid, Krasznai Vilmos, Liber Ágoston, Sas Zoltán, Turi Péter és Vatamány Atanáz – álló csapat először Cseh–Bereményi Frontátvonulás előadásával mutatkozott be a Főfotóban, valamint a Barátomhoz koncertszínházi darabbal a Müpában, majd egy színháztörténeti kuriózummal, Nagy Feró Hamletjének újraértelmezésével vált igazán ismertté, amit a társulat törzshelyén, az Akvárium Klubban nézhetett meg a nagyérdemű.

Alakulása óta már három bemutatón van túl a SICC, jelenleg öt előadásuk szerepel repertoáron.

A budapesti produkciók mellet számos vidéki helyszínen és fesztiválon játszottak Magyarországon és Erdélyben egyaránt. A magyar kultúra napját a Fitos Dezső Társulattal közös, telt házas előadással ünnepelték a Várkert Bazárban, és 2025 nyarán – hatalmas érdeklődés mellett – létrehozták a SICC színházi fesztivált, amelyen – Beton.Hofitól Szinetár Miklósig – a hazai színházi-zenei színtér mintegy félszáz ismert képviselője vett részt.