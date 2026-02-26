Ötszáz középiskolás óriáskórusa tölti meg a Müpát

A Voices of the Future – A jövő hangjai koncert programja a magyar kórushagyomány és a romantika drámai, színpadszerű világa között teremt hidat. Elhangzik Kodály Zoltán Jézus és a kufárok, valamint a Mátrai képek című műve, továbbá Felix Mendelssohn Az első Walpurgis-éj (op. 60) című alkotása. A projekt önmagában is egy üzenet: ennyi fiatal összehangolt felkészítése komoly vállalkozás és befektetés a jövőbe. A koncerten a fiatalok a Budafoki Dohnányi Zenekar mellett a legnevesebb operaénekesekkel dolgoznak együtt.

Hollerung Gábor vezényli a Voices of the Future kórust (Fotó: Nyíri Balázs)

Újra Voices of the Future

Harminc különböző középiskolából, az ország számos pontjáról érkeznek a résztvevők, akik a próbafolyamat során megtanulták, mit jelent egy nagy rendszer részeként, szigorú keretek között, felelősen működni, egymásra figyelni, pontosan érkezni, betartani a szabályokat, kezelni a feszültséget, mindeközben minőséget létrehozni és közösen megtapasztalni az éneklés felszabadító örömét.

A kórusmunka a legkézzelfoghatóbb módon ad élményt arról is, hogy a fegyelem nem ellentéte a szabadságnak, hanem a feltétele annak, hogy valami kivételes megszülethessen.

Csupa olyan készséget sajátítanak el, amelyre az egyetemen és a munkahelyen is szükségük lesz, ahogy kilépnek a középiskola biztonságos falai közül. Nemcsak az énekesek középiskolások, hanem a zenekarban fiatal szakgimnazista zenésznövendékek is helyet kapnak majd. A fiatalok nem célcsoportként, hanem alkotó résztvevőkként vannak jelen, a közönség pedig ennek a folyamatnak a végpontját látja, hallja és a termet betöltő hatalmas energiaszintnek köszönhetően érzi is.

A közönség két alkalommal is találkozhat a projekttel március 1-jén, az esti koncert előtt a délelőtti nyilvános főpróbán is, amelyre még kaphatók jegyek.

A koncerten vezényel: Hollerung Gábor, közreműködik a Budafoki Dohnányi Zenekar, a Voices of the Future – A jövő hangjai (Fiatalok Egyesített Kórusa), Bakos Kornélia (mezzoszoprán), Megyesi Zoltán (tenor), Endrész Ferenc (basszus), Fülep Máté (11:30) / Haja Zsolt (19:30) (bariton), a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium fúvós és ütős szakgimnazista növendékei (Budapest, fúvószenekar vezető: Bánfi Balázs), az Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes ifjú táncosai (művészeti vezetők: Fundák Kristóf és Fundák-Kaszai Lili, koreográfus: Sikentáncz Szilveszter, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület elnöke), a meglepetésszámot Németh Zoltán vezényli.