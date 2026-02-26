Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Hollerung GáborBudafoki Dohnányi Zenekarkórus

Ötszáz középiskolás óriáskórusa tölti meg a Müpát

A Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében folytatódik március elsején a tavaly útjára indított Voices of the Future – A jövő hangjai projekt: a Budafoki Dohnányi Zenekar és Hollerung Gábor vezetésével közel ötszáz középiskolás áll össze egyetlen hatalmas kórussá, hogy több hónapos felkészülés után kórusműveket szólaltasson meg. A produkció a klasszikus koncertélményt fiatalokkal megvalósított, közösségi erejű előadássá tágítja, amely összművészeti meglepetéselemekkel is kiegészül. A közönség a fiatalok átütő ereje által olyan energiát tapasztalhat meg, amely ritkán adódik a hangversenytermek világában

2026. 02. 26. 13:16
Újra a Müpa színpadán láthatjuk az óriáskórust Fotó: Nyíri Balázs
A Voices of the Future – A jövő hangjai koncert programja a magyar kórushagyomány és a romantika drámai, színpadszerű világa között teremt hidat. Elhangzik Kodály Zoltán Jézus és a kufárok, valamint a Mátrai képek című műve, továbbá Felix Mendelssohn Az első Walpurgis-éj (op. 60) című alkotása. A projekt önmagában is egy üzenet: ennyi fiatal összehangolt felkészítése komoly vállalkozás és befektetés a jövőbe. A koncerten a fiatalok a Budafoki Dohnányi Zenekar mellett a legnevesebb operaénekesekkel dolgoznak együtt. 

Voices of the Future
Hollerung Gábor vezényli a Voices of the Future kórust (Fotó: Nyíri Balázs)

Újra Voices of the Future

Harminc különböző középiskolából, az ország számos pontjáról érkeznek a résztvevők, akik a próbafolyamat során megtanulták, mit jelent egy nagy rendszer részeként, szigorú keretek között, felelősen működni, egymásra figyelni, pontosan érkezni, betartani a szabályokat, kezelni a feszültséget, mindeközben minőséget létrehozni és közösen megtapasztalni az éneklés felszabadító örömét. 

A kórusmunka a legkézzelfoghatóbb módon ad élményt arról is, hogy a fegyelem nem ellentéte a szabadságnak, hanem a feltétele annak, hogy valami kivételes megszülethessen.

Csupa olyan készséget sajátítanak el, amelyre az egyetemen és a munkahelyen is szükségük lesz, ahogy kilépnek a középiskola biztonságos falai közül. Nemcsak az énekesek középiskolások, hanem a zenekarban fiatal szakgimnazista zenésznövendékek is helyet kapnak majd. A fiatalok nem célcsoportként, hanem alkotó résztvevőkként vannak jelen, a közönség pedig ennek a folyamatnak a végpontját látja, hallja és a termet betöltő hatalmas energiaszintnek köszönhetően érzi is.

A közönség két alkalommal is találkozhat a projekttel március 1-jén, az esti koncert előtt a délelőtti nyilvános főpróbán is, amelyre még kaphatók jegyek.

 A koncerten vezényel: Hollerung Gábor, közreműködik a Budafoki Dohnányi Zenekar, a Voices of the Future – A jövő hangjai (Fiatalok Egyesített Kórusa), Bakos Kornélia (mezzoszoprán), Megyesi Zoltán (tenor), Endrész Ferenc (basszus), Fülep Máté (11:30) / Haja Zsolt (19:30) (bariton), a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium fúvós és ütős szakgimnazista növendékei (Budapest, fúvószenekar vezető: Bánfi Balázs), az Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes ifjú táncosai (művészeti vezetők: Fundák Kristóf és Fundák-Kaszai Lili, koreográfus: Sikentáncz Szilveszter, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület elnöke), a meglepetésszámot Németh Zoltán vezényli.

 


 

 



 

