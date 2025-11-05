Harry Potter-filmkoncert John Williams élőben játszott ikonikus zenéjével

A világszerte nagy sikerrel futó Harry Potter és a bölcsek köve™ filmkoncert – amely az egyetlen hivatalos Harry Potter-filmkoncertsorozat része – több mint nyolc év után lesz újra hallható és látható Magyarországon!

Az egyetlen hivatalos Harry Potter-filmkoncertsorozat visszatért hazánkba

A monumentális filmkoncert a világhírű zeneszerző, John Williams ikonikus filmzenéjét viszi színpadra a Budafoki Dohnányi Zenekarral, 2025. november 16-án a budapesti MVM Dome-ban.

A kivételes audiovizuális élmény nemcsak tökéletes élőzenei produkciót kínál majd a 90 fős Budafoki Dohnányi Zenekar előadásában a neves karmester, Ernst van Tiel vezényletével, hanem lehetőséget ad a közönségnek arra is, hogy újra átélje a Harry Potter és a bölcsek köve film varázsát, egy 18 méteres, nagy felbontású óriásvászonon.

A filmet magyar szinkronnal és felirattal vetítik, így a gyerekek is kompromisszumok nélkül élvezhetik majd az élményt.

Nagy öröm számunkra, hogy a Harry Potter-filmkoncertsorozat ismét visszatér Magyarországra, hogy ezt az egyedülálló produkciót újra elhozhatjuk a budapesti közönségnek. Bár a filmet mindannyian jól ismerjük, a 90 fős Budafoki Dohnányi Zenekar élő közreműködése egészen más dimenzióba emeli majd az élményt

– mondja a magyarországi koncertek producere. Engler Tibor hozzáteszi, hogy a koncertek a film, a zene és az élő szimfonikus előadás valódi és teljes értékű ötvözetét nyújtják.

A budapesti Harry Potter-filmkoncertsorozat annak a 48 országot érintő sorozatnak a része, amelyet 2016 óta világszerte már több mint hárommillió néző látott.

A Harry Potter és a bölcsek köve filmkoncert budapesti előadása gazdag kísérőprogrammal is készül.

A jegyek már elérhetők a Funcode elővételi hálózatában.

A Harry Potter és a bölcsek köve című filmben Harry Potter a 11. születésnapján tudja meg, hogy különleges mágikus képességekkel rendelkezik. Felvételt nyer a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába, ahol megismerkedik a repülő seprűn játszott sporttal, a kviddiccsel, és részt vesz egy izgalmas, „élő” sakkjátszmában is, miközben a cselekmény szálai egy sötét varázslóval, Voldemorttal való végső összecsapás felé vezetnek.