Budafoki Dohnányi ZenekarfilmkoncertHarry Potter

Harry Potter-filmkoncert John Williams élőben játszott ikonikus zenéjével

Nyolc év után ismét Magyarországra érkezik a Harry Potter és a bölcsek köve™ filmkoncert. A Budafoki Dohnányi Zenekar élő előadásában, Ernst van Tiel vezényletével hangzik el John Williams ikonikus filmzenéje, miközben a teljes filmet magyar szinkronnal vetítik az MVM Dome-ban, 2025. november 16-án. Az esemény a 48 országot érintő hivatalos Harry Potter-filmkoncertsorozat része, amelyet világszerte több mint hárommillió néző látott. Engler Tibor producer szerint a zenekar közreműködése új dimenzióba emeli a filmélményt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 18:00
A világszerte nagy sikerrel futó Harry Potter és a bölcsek köve™ filmkoncert – amely az egyetlen hivatalos Harry Potter-filmkoncertsorozat része – több mint nyolc év után lesz újra hallható és látható Magyarországon!

Harry Potter-filmkoncert
Az egyetlen hivatalos Harry Potter-filmkoncertsorozat visszatért hazánkba

A monumentális filmkoncert a világhírű zeneszerző, John Williams ikonikus filmzenéjét viszi színpadra a Budafoki Dohnányi Zenekarral, 2025. november 16-án a budapesti MVM Dome-ban.

A kivételes audiovizuális élmény nemcsak tökéletes élőzenei produkciót kínál majd a 90 fős Budafoki Dohnányi Zenekar előadásában a neves karmester, Ernst van Tiel vezényletével, hanem lehetőséget ad a közönségnek arra is, hogy újra átélje a Harry Potter és a bölcsek köve film varázsát, egy 18 méteres, nagy felbontású óriásvászonon. 

A filmet magyar szinkronnal és felirattal vetítik, így a gyerekek is kompromisszumok nélkül élvezhetik majd az élményt.

Nagy öröm számunkra, hogy a Harry Potter-filmkoncertsorozat ismét visszatér Magyarországra, hogy ezt az egyedülálló produkciót újra elhozhatjuk a budapesti közönségnek. Bár a filmet mindannyian jól ismerjük, a 90 fős Budafoki Dohnányi Zenekar élő közreműködése egészen más dimenzióba emeli majd az élményt

– mondja a magyarországi koncertek producere. Engler Tibor hozzáteszi, hogy a koncertek a film, a zene és az élő szimfonikus előadás valódi és teljes értékű ötvözetét nyújtják.

A budapesti Harry Potter-filmkoncertsorozat annak a 48 országot érintő sorozatnak a része, amelyet 2016 óta világszerte már több mint hárommillió néző látott. 

A Harry Potter és a bölcsek köve filmkoncert budapesti előadása gazdag kísérőprogrammal is készül.

A jegyek már elérhetők a Funcode elővételi hálózatában.

A Harry Potter és a bölcsek köve című filmben Harry Potter a 11. születésnapján tudja meg, hogy különleges mágikus képességekkel rendelkezik. Felvételt nyer a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába, ahol megismerkedik a repülő seprűn játszott sporttal, a kviddiccsel, és részt vesz egy izgalmas, „élő” sakkjátszmában is, miközben a cselekmény szálai egy sötét varázslóval, Voldemorttal való végső összecsapás felé vezetnek.

Brady Beaubien, a CineConcerts munkatársa és a Harry Potter-filmkoncertsorozat producere így fogalmaz:

Harry Potter története világszerte egyet jelent az izgalommal, és bízunk benne, hogy a lenyűgöző zeneművek a velük egy időben vetített filmmel, a közönséget is elrepítik majd a varázsvilágba.

 

