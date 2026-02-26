Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

orbán viktorkacsaMagyar Péter

Orbán Viktor: A kacsa elfogyott, aranyhal nem is volt

„A kacsa elfogyott, aranyhal nem is volt” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A kormányfő arra utalhatott, hogy Magyar Péter korábban olyasmiről posztolt, hogy a filippínó vendégmunkások megették az aranyhalakat és a kacsákat az állatkertből.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 15:24
Orbán Viktor, miniszterelnök, aranyhal, kacsa
Fotó: Facebook
„A kacsa elfogyott, aranyhal nem is volt” – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, feltétlelezhetően egy étteremről. A miniszterelnök arra utalhatott, hogy Magyar Péter korábban egy posztjában igencsak zavarosan azt fejtegette: a Fülöp-szigeteki vendégmunkások megették az aranyhalakat és a kacsákat az állatkertből, majd helyesbített, hogy nem is a Fővárosi Állat- és Növénykert, hanem a Városligeti-tó szolgált a vendégmunkások „terülj, terülj asztalkájaként”.  A Városliget Zrt. később közölte azt is, hogy a tó vizében nem élnek aranyhalak, a kacsák pedig jól vannak.

Nem ez az első eset, hogy a miniszterelnök a Tisza-vezér zavaros elméleteire reagált. 

„Tiszás büfékocsi: A legjobb kamufogás á la Magyar Péter” 

– írta Facebook-bejegyzése fölött korábbn a miniszterelnök. 

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

