Orbán Viktor: A kacsa elfogyott, aranyhal nem is volt

„A kacsa elfogyott, aranyhal nem is volt” – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, feltétlelezhetően egy étteremről. A miniszterelnök arra utalhatott, hogy Magyar Péter korábban egy posztjában igencsak zavarosan azt fejtegette: a Fülöp-szigeteki vendégmunkások megették az aranyhalakat és a kacsákat az állatkertből, majd helyesbített, hogy nem is a Fővárosi Állat- és Növénykert, hanem a Városligeti-tó szolgált a vendégmunkások „terülj, terülj asztalkájaként”. A Városliget Zrt. később közölte azt is, hogy a tó vizében nem élnek aranyhalak, a kacsák pedig jól vannak.

Nem ez az első eset, hogy a miniszterelnök a Tisza-vezér zavaros elméleteire reagált.

„Tiszás büfékocsi: A legjobb kamufogás á la Magyar Péter”

– írta Facebook-bejegyzése fölött korábbn a miniszterelnök.