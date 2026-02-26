Rendkívüli

Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot + videó

Gálfi menetelése és Olijnyikova kézfogása is elmaradt, az ukrán újra magyar ellen

Gálfi Dalma kiesett az austini WTA-torna második fordulójában, a kínai Jüan Jüe állította meg. WTA Challanger-versenyen viszont még van magyar érdekeltség a héten: Udvardy Panna és Tóth Amarissa is bejutott a második fordulóban Antalyában. Utóbbi az ukrán Olekszandra Olijnyikova ellen folytatja, aki nemrég Bondár Anna gyalázásával hívta fel magára a figyelmet. Olijnyikova Törökországban sem nyújtott kezet első fordulós ellenfelének.

2026. 02. 26. 10:49
Gálfi Dalma szép győzelemmel kezdett, de a második fordulóban kikapott az austini tenisztornán Fotó: AFP/Paul Miller
Gálfi Dalma nem tudta kihasználni a váratlan esélyt. Bár a második fordulóra már ő maradt a legmagasabban rangsorolt teniszező az austini WTA-torna felső ágán, a korábbi US Open-győztes Bianca Andreescu legyőzése után Gálfi a kínai Jüan Jüével már nem bírt. Ahogy Jüan Austinban, úgy egy magyar teniszező, Tóth Amarissa a törökországi Antalyában zajló WTA Challenger-versenyen jutott szerencsés vesztesként a főtáblára. Tóth a második fordulóban az első kiemelt ukrán Olekszandra Olijnyikova ellen játszik, aki néhány hete Bondár Annát gyalázta.

Az ukrán Olekszandra Olijnyikova a magyar Bondár Anna után az üzbég Polina Kugyermetovával sem fogott kezet, legközelebb Tóth Amarissa ellen játszik
Az ukrán Olekszandra Olijnyikova a magyar Bondár Anna után az üzbég Polina Kugyermetovával sem fogott kezet, legközelebb Tóth Amarissa ellen játszik (Fotó: NurPhoto/AFP/Flaviu Buboi)

Olijnyikova akkor előre bejelentette, hogy Bondárral nem fog kezet a magyar versenyző 2022-es oroszországi tornarészvétele miatt, s ennél tovább is ment, háborús bűnösökhöz hasonlította Bondárt. Az ukrán teniszező az antalyai első fordulós győzelme után sem fogott kezet ellenfelével, az orosz születésű, de már üzbég színekben versenyző Polina Kugyermetova talán nem is számított erre.

Az ukrán Olijnyikova újra magyar teniszező, Tóth Amarissa ellen

A második fordulóban, csütörtökön Olijnyikova ellenfele Tóth Amarissa lesz, aki néhány éve szintén megtapasztalta, milyen, amikor indokolatlan mértékű támadás alá kerül.

Tóth 2023-ban a budapesti WTA-tornán szerepelt, ám a kínai Csang Su-aj elleni továbbjutása után világszerte úgy nekiestek a teniszfanatikusok, hogy a magyar teniszezőnek azóta is privát az Instagram-fiókja.

A támadások alapja egy Tóthot kedvezőtlen fényben feltüntető módon összevágott videó volt, s a versenyen a magyar játékost végül megállító ukrán Katerina Baindl a Tóth mellett kiálló magyar közönséggel szemben is ellenséges hangnemet ütött meg.

Hogy Olijnyikova és Tóth között mi zajlik majd, azt előre nem tudhatjuk. Az biztos, hogy a teniszmeccs esélyese az ukrán játékos, aki a világranglistán majdnem 200 hellyel megelőzi Tóthot (71., illetve 264.).

Antalyában Tóth mellett a negyedik helyen kiemelt Udvardy Panna is bejutott magyar színekben a második fordulóba.

Gálfi Dalma kiesése

 

