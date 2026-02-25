Egészen különleges helyzetbe került a magyar teniszezőnő az éjjel + videó

Bár 2019-es US Open-trófeája óta, főként sorozatos sérülései miatt Bianca Andreescu nem futotta be azt a pályafutást, amit akkor jósoltak neki, a kanadai teniszező személyében mégiscsak egy Grand Slam-bajnok volt Gálfi Dalma ellenfele az austini WTA-torna első fordulójában. Gálfi és Andreescu korábban egyszer játszottak egymás ellen, 2024-ben, füvön a kanadai játékos nyert.

Bianca Andreescu, a 2019-es US Open-bajnok nem bírt magyar ellenfelével, Gálfi Dalma jutott az austini WTA-torna második fordulójába Fotó: AFP/Paul Miller

Kedden késő este viszont Austinban Gálfi ünnepelhetett.

Gálfi Dalma nyert Andreescu ellen

Az első játszmát 6:3-ra nyerte a magyar teniszező, aztán a másodikat brékelőnyből 7:5-re elveszítette. A harmadik szettben Gálfi 4:0-ra ellépett, s bár Andreescu még tudott közelebb zárkózni, a magyar teniszező végül 6:3, 5:7, 6:4-re nyert.

Gálfinak nem volt sok ideje ünnepelni, a játéknapon párosban is pályára lépett, ott Bondár Annával az oldalán kiesett.

Nagy lehetőség előtt Gálfi Dalma

Bondár korábban egyesben is az első fordulóban búcsúzott Austinban, s nem ő volt az egyetlen kiemelt, aki így járt. A felső ágon, ahol Gálfi is található, a második fordulóba egyetlen kiemelt sem jutott be: a címvédő Jessica Pegula, valamint Varvara Gracheva visszalépett, míg Catherine McNally és Vang Hszin-jü kikapott. Ritka helyzet.

Világranglista-87. helyezettként Gálfi a legmagasabban rangsorolt, versenyben maradt játékos a főtáblának ebben a felében, ez nagy lehetőség, hogy a magyar teniszező akár életében először WTA-tornadöntőt vívjon. Addig persze még három meccset kell nyerni, a következő feladat a kínai Yüan Yüe lesz (128.).

Gálfi Dalma győztes meccsének összefoglalója 3:05-től