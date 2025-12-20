Maradhat Svédországban az idős nőt megerőszakoló migráns

A Södertörni Kerületi Bíróság négy év szabadságvesztésre ítélte a 38 éves, iraki származású Shakir Mahmoud Shakirt, aki házi gondozóként dolgozott Stockholmban, és 2025 októberében megerőszakolt egy százéves nőt. A bíróság megállapítása szerint az áldozat vallomása hiteles volt, és azt az ügyészség bizonyítékai is alátámasztották – számolt be az esetről a Samnytt.

Svédországban eluralkodott az erőszak Fotó: AFP

A férfit egy másik, 94 éves nő sérelmére elkövetett súlyos nemi erőszakkal is megvádolták, ám ebben az ügyben bizonyítottság hiányában felmentették.

A svéd ügyészség a büntetés mellett a kitoloncolást is kérte, mivel a férfi nem svéd állampolgár. A bíróság azonban elutasította ezt, arra hivatkozva, hogy az elítélt fiatal kora óta Svédországban él, beszéli a nyelvet, és van egy kiskorú gyereke az országban.

A döntésben részt vett Mohamed Ali tanácsos is, akit a svéd kormány idén nyáron nevezett ki bírói pozícióba.