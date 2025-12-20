Rendkívüli

idős nőbíróságSvédországmigránsnemi erőszak

Maradhat Svédországban az idős nőt megerőszakoló migráns

Négy év börtönbüntetésre ítéltek Svédországban egy iraki származású otthoni ápolót, aki egy százéves nőt erőszakolt meg Stockholmban, a bíróság mégsem rendelte el a kitoloncolását. A döntést egy frissen kinevezett tanácsos is támogatta.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 13:17
Képünk illuszráció Fotó: Fotó: MARIJAN MURAT Forrás: DPA
A Södertörni Kerületi Bíróság négy év szabadságvesztésre ítélte a 38 éves, iraki származású Shakir Mahmoud Shakirt, aki házi gondozóként dolgozott Stockholmban, és 2025 októberében megerőszakolt egy százéves nőt. A bíróság megállapítása szerint az áldozat vallomása hiteles volt, és azt az ügyészség bizonyítékai is alátámasztották  – számolt be az esetről a Samnytt.

Svédországban eluralkodott az erőszak
Svédországban eluralkodott az erőszak Fotó: AFP

A férfit egy másik, 94 éves nő sérelmére elkövetett súlyos nemi erőszakkal is megvádolták, ám ebben az ügyben bizonyítottság hiányában felmentették.

A svéd ügyészség a büntetés mellett a kitoloncolást is kérte, mivel a férfi nem svéd állampolgár. A bíróság azonban elutasította ezt, arra hivatkozva, hogy az elítélt fiatal kora óta Svédországban él, beszéli a nyelvet, és van egy kiskorú gyereke az országban.

A döntésben részt vett Mohamed Ali tanácsos is, akit a svéd kormány idén nyáron nevezett ki bírói pozícióba. 

A lap beszámolója szerint az iraki férfi korábban több bűncselekmény miatt is a rendőrség látókörébe került, többek között hamisítás, hivatalos személynek való kiadás, kábítószerrel kapcsolatos vétségek és ittas vezetés miatt.

A nyomozás során az is nehezítette a hatóságok munkáját, hogy az otthoni gondozás több dolgozója nem volt hajlandó együttműködni a rendőrséggel, és megtagadták az elkövető megnevezését.

Linn Nyberg ügyész a Samnyttnek elmondta: mérlegeli az ítélet elleni fellebbezést, mind a felmentő rész, mind a kitoloncolás elutasítása miatt. Hozzátette, hogy álláspontja szerint elegendő bizonyíték állt rendelkezésre a súlyosabb vádak alátámasztására is.

Az ügy Svédországban újra felszította a vitát a bevándorlás, a közbiztonság és az igazságszolgáltatás döntései körül.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MARIJAN MURAT Forrás: DPA)

