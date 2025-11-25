Három migráns erőszakolt meg egy nőt a vőlegénye szeme láttára

Megdöbbentő esetet hozott nyilvánosságra az olasz rendőrség. A római hatóságok nemrég letartóztattak három migráns férfit, akiket azzal vádolnak, hogy a vőlegénye szeme láttára erőszakoltak meg egy fiatal nőt – írja a Daily Mail.

A migráns elkövetőket az olasz rendőrség őrizetbe vette

Fotó: FRANK MAY / picture alliance

A pár a hatóság közlése szerint egy félreeső helyre parkolt a Tor Tre Teste parkban. A férfi és a nő is meztelen volt, amikor észrevették, hogy az autót körbeállták a migránsok. A támadók betörték az autó ablakát, majd kirángatták a párt, és miközben a férfit lefogták, a fiatal nőt a szeme láttára megerőszakolták.

A rendőrség szerint a férfi hiába próbált szabadulni, nem tudott, a migránsok pedig az erőszak után elmenekültek a helyszínről.

Az olasz állampolgárságú pár ezután értesítette a rendőrséget és feljelentést tett. A hatóságok szerint a pár rémült és zavart volt. A rendőrök azóta három marokkói férfit tartóztattak le csoportos nemi erőszak és rablás vádjával. Kettőt a római rendőrség tisztjei követtek nyomon és vettek őrizetbe az október 25-i támadás után néhány nappal, egy harmadikat pedig nemrég fogtak el Veronában.