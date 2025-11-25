Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Olaszországmigrációnemi erőszak

Három migráns erőszakolt meg egy nőt a vőlegénye szeme láttára

Az olasz hatóságok egy rendkívül felkavaró eset részleteit hozták nyilvánosságra. A római rendőrség közlése szerint letartóztattak három migráns férfit, akik a vádak szerint megerőszakoltak egy fiatal nőt a vőlegénye szeme láttára.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 17:14
Fotó: MARIJAN MURAT Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megdöbbentő esetet hozott nyilvánosságra az olasz rendőrség. A római hatóságok nemrég letartóztattak három migráns férfit, akiket azzal vádolnak, hogy a vőlegénye szeme láttára erőszakoltak meg egy fiatal nőt – írja a Daily Mail

A migráns elkövetőket az olasz rendőrség őrizetbe vette
A migráns elkövetőket az olasz rendőrség őrizetbe vette 
Fotó: FRANK MAY / picture alliance

A pár a hatóság közlése szerint egy félreeső helyre parkolt a Tor Tre Teste parkban. A férfi és a nő is meztelen volt, amikor észrevették, hogy az autót körbeállták a migránsok. A támadók betörték az autó ablakát, majd kirángatták a párt, és miközben a férfit lefogták, a fiatal nőt a szeme láttára megerőszakolták. 

A rendőrség szerint a férfi hiába próbált szabadulni, nem tudott, a migránsok pedig az erőszak után elmenekültek a helyszínről. 

Az olasz állampolgárságú pár ezután értesítette a rendőrséget és feljelentést tett. A hatóságok szerint a pár rémült és zavart volt. A rendőrök azóta három marokkói férfit tartóztattak le csoportos nemi erőszak és rablás vádjával. Kettőt a római rendőrség tisztjei követtek nyomon és vettek őrizetbe az október 25-i támadás után néhány nappal, egy harmadikat pedig nemrég fogtak el Veronában. 

Az autó üvegéről vett ujjlenyomatok megegyeznek az elkövetőkével, azonban a rendőrség közlése szerint nincs kizárva, hogy többen is jelen voltak a támadásnál. 

Tavaly novemberben Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a migránsokat tette felelőssé a nemi erőszakok számának a növekedéséért. Megválasztása előtt a miniszterelnök egy hátborzongató videót tett közzé, amelyen egy nőt megerőszakol egy migráns Milánó főterén. A bevándorlókat érintő közelmúltbeli csoportos nemi erőszakos esetek nyilvános tiltakozásokhoz vezettek az illegális tömeges migráció és a nők elleni erőszak ellen. 2024 februárjában egy 13 éves lányt brutálisan megerőszakolt egy csoport egyiptomi migráns Cataniában, miután egy nyilvános mosdóba vonszolták.

A múlt héten olasz politikusok egy csoportja kezdeményezte a szexuális erőszak definíciójának kiterjesztését a beleegyezés nélküli cselekményekre is, ennek értelmében az áldozatoknak a jövőben nem kell fizikai sérüléseket bemutatni a vádemeléshez. 

A jogvédők üdvözölték a módosítást, mondván, hogy az megkönnyíti majd az emberek számára az ilyen bűncselekmények bejelentését.  

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

Áldás...

Bayer Zsolt avatarja

Micsoda áldás, hogy ezek a középkorból itt maradt barbárok átjöttek Európába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu