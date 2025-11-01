Lopás, közszeméremsértés és nemi erőszak: rekordmennyiségű bűncselekményt követett el egy migráns Európában + videó

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője, Dornfeld László a közösségi oldalán osztotta meg az elképesztő történetet. Az afrikai migráns 13 hónap leforgása alatt 46 bűncselekményt követett el, amivel még az ügyben eljáró bírót is meglepte.

A migránsbűncselekmények száma egyre csak nő Európában

Fotó: CARINE SCHMITT / Hans Lucas

A videóban Dornfeld elárulta, a bűncselekmények között több lopás, közszeméremsértés, de nemi erőszak vádja is szerepelt. Az ügyben eljáró bíró megdöbbent a számokon és úgy nyilatkozott: egész pályafutása során nem látott még ilyet. Dornfeld szerint azonban az eset azt is megmutatja, mivel jár az illegális migráció.

Ezt hozta magával az illegális migráció, ez az, ami az elmúlt évtizedekben lassan az európai emberek mindennapi életének a részévé válik

– hangsúlyozta az Alapjogokért Központ vezető elemzője.