Lopás, közszeméremsértés és nemi erőszak: rekordmennyiségű bűncselekményt követett el egy migráns Európában + videó

Egy afrikai migráns mindössze 13 hónap alatt 46 bűncselekményt követett el, köztük lopást, közszeméremsértést és nemi erőszakot – számolt be róla Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a TikTokon. A szakértő szerint az eset újabb bizonyítéka annak, hogy hová vezet a nyugati országok hibás migrációs politikája.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 11:39
Migránstábor Franciaországban Fotó: SAMEER AL-DOUMY Forrás: AFP
Az Alapjogokért Központ vezető elemzője, Dornfeld László a közösségi oldalán osztotta meg az elképesztő történetet. Az afrikai migráns 13 hónap leforgása alatt 46 bűncselekményt követett el, amivel még az ügyben eljáró bírót is meglepte.

A migráns bűncselekmények száma egyre csak nő Európában
A migránsbűncselekmények száma egyre csak nő Európában 
Fotó: CARINE SCHMITT / Hans Lucas

A videóban Dornfeld elárulta, a bűncselekmények között több lopás, közszeméremsértés, de nemi erőszak vádja is szerepelt. Az ügyben eljáró bíró megdöbbent a számokon és úgy nyilatkozott: egész pályafutása során nem látott még ilyet. Dornfeld szerint azonban az eset azt is megmutatja, mivel jár az illegális migráció.

@dornfeld.laszlo Milyen szép is a sokszínűség #politika #migráció #svájc #erőszak #neked #nekedbe

Ezt hozta magával az illegális migráció, ez az, ami az elmúlt évtizedekben lassan az európai emberek mindennapi életének a részévé válik

– hangsúlyozta az Alapjogokért Központ vezető elemzője. 

Dornfeld szerint ezek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy Magyarország jól döntött akkor, amikor nemet mondott a migrációra, és úgy döntött, megvédi határait. A nyugat azonban, mint a mellékelt ábra is mutatja, rossz döntést hozott, a migráció pedig egy olyan kérdés, amit csak egyszer lehet elrontani – fogalmazott a szakértő. 

Borítókép: Migránstábor Franciaországban (Fotó: AFP)

 

 

