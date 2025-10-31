orosz-ukrán háborúTuskZelenszkijMoszkva

Brüsszel háborúzni akar és újabb pénzeket adna Ukrajnának – Tusk fenyeget, Pokrovszk lángokban, Moszkva figyelmeztet

Az Európai Unióban újabb pénzügyi csomagról és hadi tervekről egyeztetnek Ukrajna támogatására, miközben az ország súlyos katonai és gazdasági válságban van. Donald Tusk ellenfeleit börtönnel fenyegeti, az oroszok Pokrovszknál előrenyomulnak, Moszkva pedig lopással vádolja Brüsszelt az orosz vagyonok felhasználásának terve miatt. Napi összefoglaló.

2025. 10. 31. 23:59
Zelenszkij és von der Leyen
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
Ukrajna rendkívül nehéz pénzügyi helyzetbe került: a háború elhúzódása miatt hatalmasra nőttek a védelmi és újjáépítési kiadások, ami komoly nyomást helyez az állami költségvetésre. A kijevi vezetés gazdasági stabilitásának megőrzéséhez új IMF-programra és az EU, valamint a G7-ek által javasolt, 140 milliárd eurós „jóvátételi hitelre” lenne szükség.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – Brüsszelt lopással vádolja Oroszország
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – Brüsszelt lopással vádolja Oroszország Fotó: JONAS ROOSENS / ANP MAG

A konstrukció kamatmentes, és csak akkor kellene törleszteni, ha megérkeznek az orosz jóvátételi kifizetések – de továbbra is kérdéses, végső soron ki állja majd a számlát.

A brüsszeli elképzelés tehát a rossz állapotban lévő európai gazdaságokra hárítaná Ukrajna fenntartásának terheit.

Ukrajnából diktálják az EU új védelmi stratégiáját

A Szuverenitásvédelmi Hivatal friss jelentése szerint már Ukrajnából érkeznek az utasítások Brüsszelbe. A beszámoló szerint 

Valerij Zaluzsnij, Ukrajna londoni nagykövete és az ukrán hadsereg volt főparancsnoka nyílt levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy „állítsa harckészültségbe az Uniót”.

A levél után egy héten belül megszületett a válasz: október 16-án az Európai Bizottság kihirdette a Készenléti ütemterv 2030 című dokumentumot, amelynek célja, hogy az EU „hadi üzemmódba” kapcsoljon, és akár közvetlen katonai segítséget is nyújthasson Ukrajnának öt éven belül.

Zaluzsnij korábban úgy fogalmazott: „Európa szívében zajlik a háború, és az uniós vezetőknek népszerűtlen intézkedéseket kell meghozniuk a kontinens védelméért.”

A diplomata szerint ezek a lépések rontják az európai polgárok életszínvonalát, de „elkerülhetetlenek” ahhoz, hogy az EU szembeszálljon Moszkvával.

Erőszak és fenyegetés Tusk Lengyelországában

Miközben Brüsszel a háború kiterjesztéséről és az újabb hitelekről dönt, Donald Tusk lengyel miniszterelnök újabb botrányt kavart: nyíltan kijelentette, hogy politikai ellenfeleit börtönben vagy száműzetésben szeretné látni. A Magyar Péter egyik szövetségesének számító Tusk kijelentéseit Brüsszel szótlanul tűri, miközben a lengyel belpolitika egyre inkább az agresszió és a megfélemlítés eszközeire épül.

Pokrovszknál eldőlhet a háború

Az ukrajnai fronton közben újabb válságpont alakult ki. Pokrovszk iparvárosánál az orosz erők jelentős előretörést értek el, és az ukrán védelmi vonalak áttörésével fenyegetnek.

Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok a Telegramon elismerte, hogy a Donbászban „fokozódnak az orosz támadások”, de az ukrán hadsereg „minden erejével a védekezésre koncentrál”.

A város stratégiai jelentőségű vasúti és közúti csomópontként, valamint a Dnyipro régió kapujaként kulcsszerepet játszik.

Zelenszkij szerint az éjszaka folyamán 650 drónt és több mint 50 rakétát indítottak orosz erők, amelyek civil célpontokat és az energetikai infrastruktúrát is eltalálták. Az Ukrenergo áramszolgáltató szerint az ország több régiójában tervezett áramszünetekre kell számítani.

Moszkva: Brüsszel lopást követ el

A magyarországi orosz nagykövetség közleményben reagált az EU-csúcson tárgyalt befagyasztott orosz vagyonok felhasználására.
A nagykövetség szerint 

nemcsak a nemzetközi jog megsértéséről, hanem banális lopásról van szó,

 amely „nem marad megfelelő jogi válasz nélkül Moszkva részéről”.

A közlemény szerint az ilyen lépések „súlyosan aláássák az EU pénzügyi rendszerébe vetett bizalmat”, és az európai gazdaság „még gyorsabb hanyatlását” idézhetik elő.

Új szövetségek Ázsiában, diplomácia Afrikában

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szamarkandban bejelentette: még az év vége előtt megállapodás születik a magyar szárazhűtéses atomerőmű-technológia alkalmazásáról az üzbegisztáni atomerőmű-projektben. A külügyminiszter szerint ezzel új fejezet nyílik a magyar–ázsiai együttműködésben.

Közben Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Egyiptomba utazik, ahol részt vesz a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján Abdel-Fattáh esz-Szíszi elnök meghívására.

Európa biztonsága megingott

Franciaországban, Németországban és az Egyesült Királyságban egyre több bevándorlókhoz köthető bűncselekmény és terrortámadás történik.
A karácsonyi vásárok és ünnepi rendezvények biztonsága is megkérdőjeleződött.

Szakértők szerint a brüsszeli migrációs politika megbukott, a kontinens pedig mára „önnön naivitásának áldozata” lett.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: IDA MARIE ODGAARD)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

