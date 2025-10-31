Orbán Viktornak hétvégén sincs megállás

Végre péntek – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán, amelyen képalbumot is megosztott.
A fotók a kormányfő reggeli programján készültek. Mint arról beszámolunk, a miniszterelnök napja a közmédia óbudai stúdiójában, a Kossuth rádióban kezdődött, ahol a reggeli műsorban adott interjút.
A képek tanúsága szerint a kormányfő a Magyar Nemzet mai lapszámát olvasta.
De hétvégén is meló ezerrel
– közölte bejegyzésében a miniszterelnök.
Orbán Viktor szombaton Egyiptomba látogat az Egyiptomi Arab Köztársaság elnökének meghívására a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitójára.