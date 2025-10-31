Orbán Viktornak hétvégén sincs megállás

Végre péntek – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán, amelyen képalbumot is megosztott.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió stúdiójában (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

A fotók a kormányfő reggeli programján készültek. Mint arról beszámolunk, a miniszterelnök napja a közmédia óbudai stúdiójában, a Kossuth rádióban kezdődött, ahol a reggeli műsorban adott interjút.

A képek tanúsága szerint a kormányfő a Magyar Nemzet mai lapszámát olvasta.

De hétvégén is meló ezerrel

– közölte bejegyzésében a miniszterelnök.

Orbán Viktor szombaton Egyiptomba látogat az Egyiptomi Arab Köztársaság elnökének meghívására a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitójára.