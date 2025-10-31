Magyar PéterTarr Zoltánnyugdíjrendszer

Vigyázat, letagadják! – Orbán Viktor bemutatta, mire készülnek Magyar Péter emberei + videó

A miniszterelnök összegyűjtötte a Magyar Péterhez és pártjához köthető tiszás szakértők ominózus, elhíresült kijelentéseit.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 31. 11:59
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Csudai Sándor Forrás: MW
„Best of Tisza” – írta Orbán Viktor miniszterelök a Facebook-oldalán közzétett videójához, amelyben megszólal Magyar Péter, Tarr Zoltán és Simonovits András közgazdász is. 

Simonovits András szerint ajelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű (Fotó: Képernyőkép)

„Akiket mi megerősítünk, fellépnek a rendezvényeinken, azok természetesen a Tisza Pártnak az álláspontját képviselik. Hogyha Tisza-alelnökként szólal meg valaki, vagy Tisza-munkacsoportvezetőként, akkor irányadónak tekinthető, igen” – hangoztatja mindjárt kezdésként Magyar Péter, mintegy megerősítéseként annak, amit pártjának alelnöke és EP-delegációjának vezetője, Tarr Zoltán jelent ki a nyugdíjrendszerre vonatkozó tiszás tervekkel kapcsolatosan. 

Ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani. Ez igaz a nyugdíjrendszerre

– hangoztatja Tarr. 

Erre erősített rá Simonovits András, aki úgy fogalmazott: 

A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne.

Elhangzik az is, amit a tiszás közgazdász az ATV-ben válaszolt a műsorvezetőnek, amikor utóbbi azt firtatta, hogy ha nincs Erzsébet-utalvány, nincs nyugdíjprémium, akkor mégis mi lenne a megoldás.

Kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan. Én is a Tiszában reménykedem, hogy sikerül leváltani ezt az autokrata rendszert

– fogalmaz Simonovits. 

Az összeállítás végén Tarr Zoltán elhíresült kijelentése hangzik el, miszerint

Nagyon sok mindent lehet, meg kellene, választást kell nyerni, és aztán mindent lehet. De nem kell ezt a választás előtt részletezni.

 

„Vigyázat, letagadják!”

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. 

Megírtuk: a kormányfő egy korábbi bejegyzésében úgy fogalmazott, a Tisza nyugdíjszakértője újra támadásba lendült, „elvenné a nyugdíjprémiumot, a nyugdíjasok Erzsébet-utalványait, a 13. havi nyugdíjat”.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)


