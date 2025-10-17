Simonovics AndrásTisza-adónyugdíj

A tiszás közgazdász szerint büntetni kellene azokat a nőket, akik negyven év után elmennek nyugdíjba + videó

Elmebetegség a Nők40 program, büntetni kellene azokat, akik igénybe veszik, és meg kell szüntetni – erről beszélt egy interjúban Simonovits András. A tiszás közgazdász azt ecsetelte, hogy szerinte őrültség a nők 40 évi szolgálati viszony után való nyugdíjba vonulásának lehetősége, és az is, hogy ha nyugdíjazásuk után folytatják munkájukat, akkor járulékmentesen kaphatják meg bérüket.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 16:18
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ismét a nyugdíjasokat támadta Simonovits András – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A tiszás közgazdász a 24.hu Della című podcastjének vendégeként arról beszélt, hogy hogyan kellene átalakítani a nyugdíjrendszert egy esetleges kormányváltás után a nyugdíjas nők kárára. 

Magyar Péterék célkeresztjében a nyugdíjasok (Forrás: Facebook)
Magyar Péterék célkeresztjében a nyugdíjasok (Forrás: Facebook)

A beszélgetésben Simonovits úgy fogalmazott: „Őszintén nem is értem, hogy valaki 60 évesen, nő, elmegy 40 éves jogviszonnyal, másnap ott marad, büntetés nélkül kapja a teljes nyugdíját, nincs levonás, és emellett járulékmentesen dolgozhat az előző munkahelyén. Ezt elmebetegségnek minősítem, és ezt azonnal, átmenet nélkül meg kéne szüntetni. Nem visszamenőlegesen, de nem is értem, hogy ez hogy jutott valakinek eszébe.” 

Az Ellenpont rámutatott: 

Simonovits szerint tehát őrültség, hogy a nők 40 évi szolgálati viszonyt követően nyugdíjba vonulhatnak, és az is, hogy ha nyugdíjazásuk után folytatják munkájukat, akkor járulékmentesen kaphatják meg bérüket. 

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Simonovits már korábban is tett olyan kijelentéseket, amelyeken minden jóérzésű magyar megbotránkozik. Egy interjúban azt ecsetelte, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. A baloldali közgazdász korábban az ATV-ben ismerte be, hogy a választás megnyerését követően emelnék a nyugdíjkorhatárt és eltörölnék a Nők40 programot.

Borítókép: Simonovits András tiszás közgazdász (Forrás: YouTube)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekBudapesti békecsúcs

Csúcs ez az érzés – de nem Brüsszelben

Szőcs László avatarja

Most rossz ellendrukkernek lenni: Trump és Putyin a fővárosunkban találkozhatnak majd.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu