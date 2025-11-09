m5-ös autópályaburkolatfelújításM0-ás autópálya

Megújul az M5-ös és az M0-s burkolata

A várhatóan jelentős torlódással járó korlátozás ideje alatt a soroksári csomópontban folyamatosan biztosított lesz az M5-ös autópályáról a lehajtás.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 09. 14:03
Burkolatfelújítás (Forrás: Shutterstock)
Burkolatfelújítási munkálatok miatt korlátozások lesznek az M5-ös autópályán a soroksári csomópont közelében, valamint az M0-s 7-es főúti csomópontjában – közölte a Magyar Közút vasárnap.

Hétfő reggeltől várhatóan 21-én estig, az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a soroksári csomópont előtt egy szakaszon lezárják a külső és a lassítósávot, így a forgalom csak egy sávon haladhat. 

Ugyanebben az időszakban a 10. jelű csomópontban az M0-s autóút Győr felé vezető oldalán a lehajtó csomóponti ágon sávelhúzás mellett pályaszűkítéssel is járó korlátozást vezetnek be a Magyar Közút szakemberei. A térségben sebességkorlátozásra és hosszabb menetidőre kell számítaniuk a közlekedőknek, azonban továbbra is le lehet hajtani az M0-s autóútról Diósd, Budapest irányába – írták.

A munkálatokra és a korlátozásokra előjelző táblák is felhívják a figyelmet. 

A közlekedőknek még indulás előtt ajánlott tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről az Útinformon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.

 

