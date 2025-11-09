mávbalesetvasút

Gázolt a vonat

A baleseti helyszínelés miatt meghosszabbodhat a menetidő a hatvani vonalon.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 12:21
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Halálra gázolt egy embert a Rákosról 9:16-kor Gödöllőre indult S80-as vonat Isaszegnél vasárnap – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A baleseti helyszínelés miatt meghosszabbodhat a menetidő a hatvani vonalon – közölte a Mávinform.

Illusztráció. Forrás: OMSZ

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta: a vonat Isaszegnél a nyílt pályaszakaszon egy nőt gázolt el, aki a helyszínen életét vesztette. Hozzátette, a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a haláleset körülményeit. A Mávinform tájékoztatása szerint 

a helyszínelés végéig Pécel és Isaszeg között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, és rövidebb útvonalon közlekedő, illetve kimaradó járatokra is lehet számítani.

A baleset miatt egyes IR85-ös Mátra InterRégiók csak Gödöllő és Gyöngyös között, egyes IR87-es Agria InterRégiók pedig csak Gödöllő és Eger között közlekednek. A H8-as HÉV-en elfogadják a vasúti jegyeket is a fennakadás végéig, a Gödöllőről 9:46-kor a Keleti pályaudvarra indult S80-as vonat pedig csak Rákosig közlekedik – közölték.

A balesetben érintett vonat utasait egy következő vonatra szállítják át.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekidő

Ezt mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Szánjon rá fél órát mindenki!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu