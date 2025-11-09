Gázolt a vonat

Halálra gázolt egy embert a Rákosról 9:16-kor Gödöllőre indult S80-as vonat Isaszegnél vasárnap – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A baleseti helyszínelés miatt meghosszabbodhat a menetidő a hatvani vonalon – közölte a Mávinform.

Illusztráció. Forrás: OMSZ

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta: a vonat Isaszegnél a nyílt pályaszakaszon egy nőt gázolt el, aki a helyszínen életét vesztette. Hozzátette, a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a haláleset körülményeit. A Mávinform tájékoztatása szerint

a helyszínelés végéig Pécel és Isaszeg között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, és rövidebb útvonalon közlekedő, illetve kimaradó járatokra is lehet számítani.

A baleset miatt egyes IR85-ös Mátra InterRégiók csak Gödöllő és Gyöngyös között, egyes IR87-es Agria InterRégiók pedig csak Gödöllő és Eger között közlekednek. A H8-as HÉV-en elfogadják a vasúti jegyeket is a fennakadás végéig, a Gödöllőről 9:46-kor a Keleti pályaudvarra indult S80-as vonat pedig csak Rákosig közlekedik – közölték.

A balesetben érintett vonat utasait egy következő vonatra szállítják át.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)