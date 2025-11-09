Jónak lenni jó!adománygyűjtésKárpátaljaSiklósi Beatrix

Ígéretesen indul a Jónak lenni jó! kampánya

A Kegyes Alapítvány önkéntesei szeretnének egy olyan – Kárpátalján még nem létező – átmeneti otthont létrehozni, amelyben szülők, gyerekek, csonka családok vagy édesapjukat elveszített félárva gyerekek egy ideig otthonra lelhetnek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 09. 11:30
A munkácsi kórház infekcios osztályán, az „elfelejtett” gyerekeknek fenntartott külön szobában most éppen két gyerek van (Forrás: Facebook)
Már néhány nappal az indulás után több mint 15 millió forint gyűlt össze a közmédia idei Jónak lenni jó! adománygyűjtő kampányában, amely ezúttal a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekek támogatása érdekében zajlik – mondta a Jónak lenni jó! projektvezetője, a Kossuth rádió csatornaigazgatója vasárnap reggel.

Budapest, 2025. október 30. Siklósi Beatrix, a Jónak lenni jó! projektvezetője, a Kossuth rádió csatornaigazgatója a közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtő akciójának sajtótájékoztatóján Budapesten, a Bethesda Gyermekkórházban 2025. október 30-án. Idén a Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja a Jónak lenni jó, a közmédia karitatív kampánya a KEGYES-t, a Kárpátaljai "Elfelejtett" Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványt segíti. MTI/Szigetváry Zsolt
Siklósi Beatrix, a Jónak lenni jó! projektvezetője, a Kossuth rádió csatornaigazgatója. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Siklósi Beatrix a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában emlékeztetett arra, hogy a 15. alkalommal zajló kampány idén a helyben, Munkács környékén működő Kegyes, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítvány támogatása érdekében zajlik. Őket 

az 1358-as szám hívásával vagy sms küldésével ötszáz forinttal lehet támogatni,

s ugyan még csak néhány napja indult el az adománygyűjtés, az adományvonalon már közel 11 millió, az átutalásokon keresztül pedig további 4-4,5 millió forint gyűlt össze nekik – emelte ki. A csatornaigazgató a reményét fejezte ki, hogy még rengeteg felajánlás érkezik december 21-ig, amikor is a közmédia csatornáin egész napos műsorfolyam is segíti a gyűjtést.

Siklósi Beatrix felidézte, hogy három évvel ezelőtt volt már egy rendkívüli Jónak lenni jó! az ukrajnai háború miatt, de most kifejezetten a gyerekeket szeretnék segíteni a Kegyesen keresztül.

Közel nyolc éve működik Munkács környékén önkéntesekkel az alapítvány, s a helyi gyermekkórházat, az ott kezelt gyerekeket igyekeznek segíteni a szervezetben munkálkodók – fejtette ki, kiemelve, hogy az alapítvány igyekszik gondoskodást, támogatást biztosítani az arra szoruló helyi gyerekeknek. Kitért rá, hogy a szervezeten keresztül kárpátaljai gyermekotthonokba is juthat a felajánlásokból, ami azért is lenne fontos, mert ezekbe az intézményekbe egyre több gyermek kerül, így elkél a támogatás. Siklósi Beatrix kiemelte, 

az alapítványnak felajánlott adományok bizonyosan eljutnak a céljukhoz, hiszen hivatalosan bejegyzett alapítványról van szó, amely magyarországi számlaszámmal is rendelkezik, így az utalások és a 1358-as vonalon érkező összegek is közvetlenül a szervezethez kerülnek.

A projektvezető elmondta, vannak, akik visszatérően támogatják a Jónak lenni jó! céljait, mert látják, hogy hiteles kampány zajlik évről évre, ezzel együtt folyamatosan igyekeznek újabb vállalatokat meggyőzni, hogy segítsenek a nemes ügyek érdekében. Hozzátette, az embereket is meg kell szólítani, nyilvánvalóvá kell számukra tenni, mekkora segítséget jelent, ha támogatást nyújtanak a rászorulókat segítő szervezeteknek. Siklósi Beatrix felhívta a figyelmet arra is, hogy 

a Kegyes Alapítvány önkéntesei szeretnének egy olyan – Kárpátalján még nem létező – átmeneti otthont létrehozni, amelyben szülők, gyerekek, csonka családok vagy édesapjukat elveszített félárva gyerekek egy ideig otthonra lelhetnek.

– Ha annyi pénz összegyűlik, hogy ez meg tud épülni, akkor szerintem már megint nem éltünk hiába – mondta a projektvezető.

 

Borítókép: A munkácsi kórház infekcios osztályán, az „elfelejtett” gyerekeknek fenntartott külön szobában most éppen két gyerek van (Forrás: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

