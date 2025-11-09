Ígéretesen indul a Jónak lenni jó! kampánya

Már néhány nappal az indulás után több mint 15 millió forint gyűlt össze a közmédia idei Jónak lenni jó! adománygyűjtő kampányában, amely ezúttal a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekek támogatása érdekében zajlik – mondta a Jónak lenni jó! projektvezetője, a Kossuth rádió csatornaigazgatója vasárnap reggel.

Siklósi Beatrix, a Jónak lenni jó! projektvezetője, a Kossuth rádió csatornaigazgatója. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Siklósi Beatrix a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában emlékeztetett arra, hogy a 15. alkalommal zajló kampány idén a helyben, Munkács környékén működő Kegyes, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítvány támogatása érdekében zajlik. Őket

az 1358-as szám hívásával vagy sms küldésével ötszáz forinttal lehet támogatni,

s ugyan még csak néhány napja indult el az adománygyűjtés, az adományvonalon már közel 11 millió, az átutalásokon keresztül pedig további 4-4,5 millió forint gyűlt össze nekik – emelte ki. A csatornaigazgató a reményét fejezte ki, hogy még rengeteg felajánlás érkezik december 21-ig, amikor is a közmédia csatornáin egész napos műsorfolyam is segíti a gyűjtést.

Siklósi Beatrix felidézte, hogy három évvel ezelőtt volt már egy rendkívüli Jónak lenni jó! az ukrajnai háború miatt, de most kifejezetten a gyerekeket szeretnék segíteni a Kegyesen keresztül.

Közel nyolc éve működik Munkács környékén önkéntesekkel az alapítvány, s a helyi gyermekkórházat, az ott kezelt gyerekeket igyekeznek segíteni a szervezetben munkálkodók – fejtette ki, kiemelve, hogy az alapítvány igyekszik gondoskodást, támogatást biztosítani az arra szoruló helyi gyerekeknek. Kitért rá, hogy a szervezeten keresztül kárpátaljai gyermekotthonokba is juthat a felajánlásokból, ami azért is lenne fontos, mert ezekbe az intézményekbe egyre több gyermek kerül, így elkél a támogatás. Siklósi Beatrix kiemelte,

az alapítványnak felajánlott adományok bizonyosan eljutnak a céljukhoz, hiszen hivatalosan bejegyzett alapítványról van szó, amely magyarországi számlaszámmal is rendelkezik, így az utalások és a 1358-as vonalon érkező összegek is közvetlenül a szervezethez kerülnek.

A projektvezető elmondta, vannak, akik visszatérően támogatják a Jónak lenni jó! céljait, mert látják, hogy hiteles kampány zajlik évről évre, ezzel együtt folyamatosan igyekeznek újabb vállalatokat meggyőzni, hogy segítsenek a nemes ügyek érdekében. Hozzátette, az embereket is meg kell szólítani, nyilvánvalóvá kell számukra tenni, mekkora segítséget jelent, ha támogatást nyújtanak a rászorulókat segítő szervezeteknek. Siklósi Beatrix felhívta a figyelmet arra is, hogy

a Kegyes Alapítvány önkéntesei szeretnének egy olyan – Kárpátalján még nem létező – átmeneti otthont létrehozni, amelyben szülők, gyerekek, csonka családok vagy édesapjukat elveszített félárva gyerekek egy ideig otthonra lelhetnek.

– Ha annyi pénz összegyűlik, hogy ez meg tud épülni, akkor szerintem már megint nem éltünk hiába – mondta a projektvezető.