Ukrajnában magyar egyetemistákat érintett a kényszersorozás, Franciaországban autóval hajtott az emberek közé egy férfi

Franciaországban Allahu Akbart kiáltott az a férfi, aki autóval az emberek közé hajtva súlyos sérülteket hagyott maga után, Németországban kalifátust követelő iszlamista szervezetet tiltottak be. Miközben Ukrajna hatóságai magyar egyetemistákat tartottak jogalap nélkül fogva, Brüsszel a közös eladósodást is hajlandó vállalni a háború finanszírozása érdekében. Mutatjuk a nap legfontosabb híreit a világból!

2025. 11. 05. 23:59
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság Fotó: AFP
Nyilatkozatban volt kénytelen tiltakozni az újabb ukrajnai jogtiprás ellen a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége, miután négy magyar egyetemistát a mentességük ellenére már több mint 24 órája fogva tartott a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságon (TCK). Az ügyet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is figyelemmel kísérte, és Ferenc Viktória kárpátaljai születésű EP-képviselő is felszólalt a fiatalok érdekében. „Estére végre minden hallgatót hazaengedtek az ukrán hatóságok, ami jó hír, ugyanakkor ráirányítja a figyelmet ismételten a béke fontosságára. Minél előbb lesz béke, annál előbb szűnnek meg az erőszakos sorozások is” – számolt be a jó hírről a külügyminiszter.

A jogtiprások ellenére Valdis Dombrovskis nyilvánvalóvá tette, hogy Brüsszel az újabb közös eladósodást is vállalná Ukrajna kedvéért
A jogtiprások ellenére Valdis Dombrovskis nyilvánvalóvá tette, hogy Brüsszel az újabb közös eladósodást is vállalná Ukrajna kedvéért (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Brüsszel az újabb eladósodást is vállalná Ukrajna kedvéért. Amennyiben Belgium nem járul hozzá a befagyasztott orosz vagyon felhasználásához, hitelből akarják finanszírozni a háborúban álló országot. A belgák a jogi és pénzügyi kockázatokkal kapcsolatos aggályok miatt nem járulnak hozzá a tervhez. „Minél tovább halogatjuk a folyamatot, annál nagyobb kihívást jelent majd. Ez kérdéseket vethet fel néhány lehetséges áthidaló megoldással kapcsolatban” – érvelt Valdis Dombrovskis gazdasági biztos.

Németországban iszlamista hálózat bukott le, Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter betiltotta a Muslim Interaktiv nevű iszlamista egyesületet, amelynek tevékenysége ellentétes a német alkotmányos renddel, ugyanis a szervezet a kalifátus létrehozását hirdeti. A tárcavezető egyúttal vizsgálatot kért a Generation Islam és a Realität Islam szervezetek ellen is, amelyekkel szemben hasonló gyanú merült fel. 

Franciaországban legalább tíz ember megsérült, közülük négyen életveszélyesen, amikor egy többszörösen elítélt, 35 éves férfi szándékosan gyalogosok és kerékpárosok közé hajtott Oléron szigetén. A támadó, aki egy helyi halász, letartóztatásakor Allahu Akbart kiáltott, majd megpróbálta felgyújtani az autóját. Arnaud Laraize, La Rochelle ügyésze szerint a sofőr cselekedete szándékos volt, annak indítékát azonban a nyomozásnak kell tisztáznia.

A Donald Trump amerikai elnökkel való washingtoni találkozóra készülve Orbán Viktor miniszterelnök több videót is megosztott közösségi oldalán. Az egyikben a delegációban részt vevő miniszterek arról beszéltek, hogy mit várnak a találkozótól, a mársikban viszont az amerikai kultúrával kapcsolatban kaptak kérdéseket.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (Fotó: AFP)

