Ukrajnában magyar egyetemistákat érintett a kényszersorozás, Franciaországban autóval hajtott az emberek közé egy férfi

Nyilatkozatban volt kénytelen tiltakozni az újabb ukrajnai jogtiprás ellen a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége, miután négy magyar egyetemistát a mentességük ellenére már több mint 24 órája fogva tartott a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságon (TCK). Az ügyet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is figyelemmel kísérte, és Ferenc Viktória kárpátaljai születésű EP-képviselő is felszólalt a fiatalok érdekében. „Estére végre minden hallgatót hazaengedtek az ukrán hatóságok, ami jó hír, ugyanakkor ráirányítja a figyelmet ismételten a béke fontosságára. Minél előbb lesz béke, annál előbb szűnnek meg az erőszakos sorozások is” – számolt be a jó hírről a külügyminiszter.

A jogtiprások ellenére Valdis Dombrovskis nyilvánvalóvá tette, hogy Brüsszel az újabb közös eladósodást is vállalná Ukrajna kedvéért (Fotó: Hans Lucas via AFP)