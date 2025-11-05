Szijjártó Péter: Hazaengedték a magyar hallgatókat az ukrán hatóságok

„Egész nap szorosan figyelemmel követtük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemről sorozás okán elvitt magyar hallgatók ügyét” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ahogy arról lapunk is beszámolt, négy magyar egyetemistát jogtalanul tartottak fogva a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságon (TCK).

Szijjártó Péter szerda esti friss bejegyzésében kiemelte, hogy folyamatosan kapcsolatban álltak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel és az egyetem vezetőivel, az ukrajnai jogszabályok ugyanis ebből a szempontból világosak: ezek a hallgatók mentesítve vannak a sorozás alól.

„Estére végre minden hallgatót hazaengedtek az ukrán hatóságok, ami jó hír, ugyanakkor ráirányítja a figyelmet ismételten a béke fontosságára. Minél előbb lesz béke, annál előbb szűnnek meg az erőszakos sorozások is”

– közölte a tárcavezető, és hozzátette, „mi, magyarok a béke mellett állunk, támogatjuk a béke-erőfeszítéseket és így fogunk tenni holnap Washingtonban is”.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem diákjai november 4-én, hétfőn a törvényi előírásoknak megfelelően keresték fel a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságot adatfrissítés céljából, onnan azonban jogtalanul több órán át nem engedték ki őket – közölte korábban a KMKSZ.