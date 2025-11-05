Orbán ViktorSzijjártó PéterOrbán BalázsSzalay-Bobrovniczky Kristóf

Elárulták a miniszterek az amerikai látogatás célját

Célegyenesbe ért a magyar küldöttség washingtoni útjának előkészítése. Orbán Viktor delegációjának tagjai elárulták, hogy mi az amerikai látogatás célja.

2025. 11. 05. 19:30
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: AFP
És mi az amerikai látogatás célja? – tették fel a kérdést a Washingtonba készülő magyar delegáció több tagjának abban a videóban, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök tett közzé a közösségi oldalán.

Orbán Viktort Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is elkíséri Washingtonba
Orbán Viktort Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is elkíséri Washingtonba (Fotó: NurPhoto via AFP)

Siker

– foglalta össze Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Hogy a magyar embereknek jobb legyen

– tette hozzá Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Együnk egy hot dogot, és hogy kössünk egy baromi jó megállapodást az amerikaiakkal

– mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Magyarország biztonságának és védelmének garantálása, az én szempontomból nézve

– fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Szerintem mindenben megegyezni

– emelte ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Felkészültünk. Öveket becsatolni, indulás

– írta a videóhoz a kormányfő, aki egy másik videót is megosztott.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

