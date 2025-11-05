Elárulták a miniszterek az amerikai látogatás célját

És mi az amerikai látogatás célja? – tették fel a kérdést a Washingtonba készülő magyar delegáció több tagjának abban a videóban, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök tett közzé a közösségi oldalán.
Siker
– foglalta össze Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Hogy a magyar embereknek jobb legyen
– tette hozzá Lázár János építési és közlekedési miniszter.
Együnk egy hot dogot, és hogy kössünk egy baromi jó megállapodást az amerikaiakkal
– mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Magyarország biztonságának és védelmének garantálása, az én szempontomból nézve
– fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Szerintem mindenben megegyezni
– emelte ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter.
Felkészültünk. Öveket becsatolni, indulás
– írta a videóhoz a kormányfő, aki egy másik videót is megosztott.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)