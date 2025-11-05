terrorszervezetNémetországdzsihadistákkalifátusradikális iszlám

Iszlamista hálózat bukott le Németországban

Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter betiltotta a Muslim Interaktiv nevű iszlamista egyesületet, egyúttal vizsgálat indult a Generation Islam és a Realität Islam szervezet ellen is – jelentette be szerdán a szövetségi belügyminisztérium.

2025. 11. 05. 9:46
Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter betiltotta a Muslim Interaktiv nevű iszlamista egyesületet Forrás: AFP
A belügyminiszter indoklása szerint a Muslim Interaktiv iszlamista egyesület tevékenysége ellentétes a német alkotmányos renddel, mivel a szervezet a kalifátus létrehozását hirdeti, Izrael-ellenes és antiszemita kijelentéseket tesz, valamint megvetést tanúsít a nők és kisebbségek iránt. A Generation Islam és Realität Islam nevű szervezettel szemben felmerült a gyanú, hogy ezek is hasonló tevékenységet folytatnak, illetve a betiltott szervezet részét képezhetik.

Az iszlamista szervezet a közel-keleti konfliktushoz kapcsolódó demonstrációkon ezres nagyságrendben tudott tömegeket mozgósítani
Az iszlamista szervezet a közel-keleti konfliktushoz kapcsolódó demonstrációkon ezres nagyságrendben tudott tömegeket mozgósítani. Fotó: AFP

A hatóságok a betiltással és a vizsgálatokkal kapcsolatban a reggeli órákban házkutatásokat tartottak Hamburgban, Berlinben és Hessen tartományban.

Aki utcáinkon agresszívan a kalifátust követeli, tűrhetetlen módon uszít Izrael és a zsidók ellen, és semmibe veszi a nők és kisebbségek jogait, az ellen a jogállam minden eszközével fellépünk

– fogalmazott Dobrindt a közleményben. 

Nem engedhetjük meg, hogy olyan szervezetek, mint a Muslim Interaktiv a gyűlöletükkel aláássák szabad társadalmunkat, megvetéssel viseltessenek demokráciánkkal szemben, és belülről támadják országunkat

– húzta alá a tárcavezető.

A szervezet megszűnik, vagyonát az állam lefoglalja – írja a belügyminisztérium közleménye.

A Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV), azaz a német belbiztonsági szolgálat szerint mindhárom szervezet ideológiailag közel áll a 2003 óta Németországban betiltott iszlamista szervezethez, a Hizb ut-Tahrirhoz. E csoportok főként fiatal, német nyelvű muszlimokat próbálnak elérni, és a nyugati társadalomtól való elhatárolódást, valamint a vallási identitás elsődlegességét hirdetik.

A minisztériumi közlemény ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a vizsgált csoportok nem tartoznak a dzsihadista spektrumhoz, azaz politikai céljaik eléréséhez nem alkalmaznak erőszakot vagy terrort – ellentétben például az al-Kaidával vagy az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel. A 2024-es alkotmányvédelmi jelentés szerint a Muslim Interaktiv popkulturális megjelenésével és professzionális közösségimédia-fellépésével különösen vonzóvá tette magát a fiatalok körében. A szervezet a közel-keleti konfliktushoz kapcsolódó demonstrációkon ezres nagyságrendben tudott tömegeket mozgósítani.

 

Borítókép: Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter (Fotó: AFP)

