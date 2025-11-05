A belügyminiszter indoklása szerint a Muslim Interaktiv iszlamista egyesület tevékenysége ellentétes a német alkotmányos renddel, mivel a szervezet a kalifátus létrehozását hirdeti, Izrael-ellenes és antiszemita kijelentéseket tesz, valamint megvetést tanúsít a nők és kisebbségek iránt. A Generation Islam és Realität Islam nevű szervezettel szemben felmerült a gyanú, hogy ezek is hasonló tevékenységet folytatnak, illetve a betiltott szervezet részét képezhetik.

Az iszlamista szervezet a közel-keleti konfliktushoz kapcsolódó demonstrációkon ezres nagyságrendben tudott tömegeket mozgósítani. Fotó: AFP

Iszlamista hálózat bukott le Németországban

A hatóságok a betiltással és a vizsgálatokkal kapcsolatban a reggeli órákban házkutatásokat tartottak Hamburgban, Berlinben és Hessen tartományban.

Aki utcáinkon agresszívan a kalifátust követeli, tűrhetetlen módon uszít Izrael és a zsidók ellen, és semmibe veszi a nők és kisebbségek jogait, az ellen a jogállam minden eszközével fellépünk

– fogalmazott Dobrindt a közleményben.

Nem engedhetjük meg, hogy olyan szervezetek, mint a Muslim Interaktiv a gyűlöletükkel aláássák szabad társadalmunkat, megvetéssel viseltessenek demokráciánkkal szemben, és belülről támadják országunkat

– húzta alá a tárcavezető.