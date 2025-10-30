Szeretne a háború miatt szenvedő gyerekeken segíteni? – Itt a lehetőség, mutatjuk, hogyan tud jótékonykodni!

Rendkívüli

Fordulat a Mol finomítójában történt tűzeset nyomozásában

Idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja a Jónak lenni jó! A közmédia karitatív kampánya a Kegyest, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványt segíti.

2025. 10. 30. 16:43
Fotó: - Forrás: MTI/EPA/Vjacseszlav Gladkov belg
– Idén 15. alkalommal indítjuk útnak a Jónak lenni jó!-t, amelynek segítségével eddig összesen csaknem hárommilliárd forinttal tudtunk támogatni rászorulókat. Kevés olyan közszolgálati média van a világban, amely ilyen hatékonyan és ilyen nagy összegben képes jótékonysági kampányt szervezni – mondta Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója csütörtökön a Bethesda Gyermekkórházban.

Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI)
Mint mondta, a kampány az elmúlt években főként a gyermekek felé fordult, és ez idén is így van.

– A Kegyes Alapítvány, amelynek segítségére sietünk, azokat a gyermekeket támogatja, akiket szüleik különböző okokból a kórházban hagynak. Az alapítvány a legtöbbször gyógyszereket, tápszereket, játékokat vesz, és nagyon fontos, hogy emellett ezeknek a kicsiknek megfogjuk a kezét – fogalmazott Altorjai Anita.

A kampány részeként december 21-én egésznapos műsorfolyam jelentkezik a közmédia csatornáin. Az adományvonal már él: 

az 1358-as szám hívásával vagy SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni a Kegyes Alapítványt. 

A felajánlásokat a [email protected] címre várják, a kampányhoz egyedi, hírességek által felajánlott relikviák is elérhetők a Mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon.

Az eseményen felszólalt Siklósi Beatrix, a Jónak lenni jó! projektvezetője, a Kossuth rádió csatornaigazgatója, Sipos József, a Kegyes vezetője  és Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója is.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Vjacseszlav Gladkov)


