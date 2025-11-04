Rendkívüli

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a volt MSZP-s alpolgármester ellen

Autósok, figyelem, korlátozást vezetnek be az M1-es és M7-es autópályákon

A közlekedők megértését kéri a Magyar Közút.

Forrás: MTI2025. 11. 04. 15:42
Éjszakai munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M1-es és az M7-es autópályán Budaörs és Törökbálint térségében – hívta fel a figyelmet a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Szentlőrinckáta, 2022. szeptember 28. Útépítés Szentlőrinckáta határában a 3108-as úton 2022. szeptember 28-án. A Magyar falu programban idén 16 milliárd forint értékben újultak meg utak az országban. MTI/Kovács Tamás
Illusztráció. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A részletekről azt írták: légvezetékbontás miatt szerda este tíz óra és csütörtök hajnali három óra között az M1–M7-csomópont térségében pályazárra számíthatnak a közlekedők. A szakemberek először 

az M1–M7-es közös bevezető szakaszán, Budaörs és Törökbálint irányából Budapest felé a 12+500 kilométerszelvényben,

majd az M7-es kivezetőjén, Budapest felől Törökbálint és Budaörs irányába a 12+000 kilométerszelvényben távolítják el a pályák feletti elektromos vezetékeket, amivel a jövőre nézve biztonságosabbá és zavartalanabbá teszik a közlekedést – tették hozzá.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közlekedők megértését kéri, továbbá arra biztatja a járművezetőket, hogy még indulás előtt tájékozódjanak a korlátozáshoz kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál.

 

Borítókép: Illusztráció 

 

 

 

 

 

