Hihetetlen eset: Meteorit találhatott el egy mozgó Teslát + videó

Dél-Ausztráliában meteorit csapódhatott egy férfi Teslájába, miközben az autó robotpilóta üzemmódban haladt. A becsapódás olyan erős volt, hogy a szélvédő megolvadt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 7:33
Meteorit csapódhatott be egy Teslába Ausztráliában – írja az Index a Science Alert cikkére hivatkozva. Az autó tulajdonosa, Andrew Melville-Smith állatorvos a dél-ausztráliai Whyalla városából azt mesélte, hogy az égből lezuhanó objektum hatalmas erővel csapódott az autó szélvédőjébe.

Az üveg részben megolvadt Fotó: (ABC News (Australia)/YouTube)

Az üveg a becsapódás helyén megpuhult és részben megolvadt, onnan pókhálószerű repedések futottak szét.

A Tesla eközben robotpilóta módban közlekedett, és a becsapódás után is zavartalanul haladt tovább.

„Azt hittem, balesetet szenvedtünk, olyan hangos és heves volt. Teljesen váratlanul ért minket” – idézte fel Melville-Smith.

A férfi bejelentette az esetet és a helyszínt a Dél-ausztráliai Múzeumnak, amely jelenleg vizsgálja a talált objektum eredetét. 

Ha beigazolódik, hogy valóban meteorit csapódott be, ez lehet az első hivatalosan dokumentált eset, amikor egy mozgó járművet talál el égitest.

Meteorit vagy űrszemét?

A múzeum először a Tesla szélvédőjét vizsgálja meg, hogy kiderüljön, maradtak-e benne részecskék a becsapódásból. Ha az eredmények űrbeli eredetre utalnak, a kutatók magát a meteoritot is megpróbálják felkutatni.

Kieran Meaney, a Dél-ausztráliai Múzeum mineralógusa szerint 

a szélvédő valóban megolvadt, ami nagy hőhatásra utal. Bár a meteoritok többnyire hidegek, a gyors becsapódáskor keletkező mozgási energia hőt termelhet.

A szakértő ugyanakkor nem zárta ki, hogy a kárt űrszemét, repülőről lehullott tárgy vagy akár egy földi kő okozta.

Borítókép: Andrew Melville-Smith és a Tesla (Forrás: SA Museum)

               
       
       
       

