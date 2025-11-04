Hihetetlen eset: Meteorit találhatott el egy mozgó Teslát + videó

Meteorit csapódhatott be egy Teslába Ausztráliában – írja az Index a Science Alert cikkére hivatkozva. Az autó tulajdonosa, Andrew Melville-Smith állatorvos a dél-ausztráliai Whyalla városából azt mesélte, hogy az égből lezuhanó objektum hatalmas erővel csapódott az autó szélvédőjébe.
Az üveg a becsapódás helyén megpuhult és részben megolvadt, onnan pókhálószerű repedések futottak szét.
A Tesla eközben robotpilóta módban közlekedett, és a becsapódás után is zavartalanul haladt tovább.
„Azt hittem, balesetet szenvedtünk, olyan hangos és heves volt. Teljesen váratlanul ért minket” – idézte fel Melville-Smith.
A férfi bejelentette az esetet és a helyszínt a Dél-ausztráliai Múzeumnak, amely jelenleg vizsgálja a talált objektum eredetét.
Ha beigazolódik, hogy valóban meteorit csapódott be, ez lehet az első hivatalosan dokumentált eset, amikor egy mozgó járművet talál el égitest.
Meteorit vagy űrszemét?
A múzeum először a Tesla szélvédőjét vizsgálja meg, hogy kiderüljön, maradtak-e benne részecskék a becsapódásból. Ha az eredmények űrbeli eredetre utalnak, a kutatók magát a meteoritot is megpróbálják felkutatni.
Kieran Meaney, a Dél-ausztráliai Múzeum mineralógusa szerint
a szélvédő valóban megolvadt, ami nagy hőhatásra utal. Bár a meteoritok többnyire hidegek, a gyors becsapódáskor keletkező mozgási energia hőt termelhet.
A szakértő ugyanakkor nem zárta ki, hogy a kárt űrszemét, repülőről lehullott tárgy vagy akár egy földi kő okozta.
Borítókép: Andrew Melville-Smith és a Tesla (Forrás: SA Museum)