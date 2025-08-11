Videón a földre hulló meteorit

Ősi meteorit darabja csapódott be

A szakértők úgy vélik, hogy a meteorit a Naprendszer kialakulásának legkorábbi szakaszából származik, nagyjából 4,6 milliárd éves. Ez azt jelenti, hogy a kőzet már jóval azelőtt létezett, hogy bolygónk létrejött volna. A tudósok szerint a darab egy aszteroida vagy bolygókezdemény anyagából vált le, majd sodródott a világűrben, míg végül a Föld légkörébe lépett.

A ház tulajdonosa sértetlenül megúszta az esetet, bár elmondása szerint a becsapódás hatalmas durranással járt. A meteorit súlya mindössze néhány száz gramm, mégis elegendő erővel rendelkezett ahhoz, hogy átüsse a tetőt és a mennyezetet, írta a Fox News.

A geológusok a leletet ritka tudományos kincsként kezelik, hiszen az ilyen ősi anyagok elemzése betekintést nyújthat a Naprendszer keletkezésének körülményeibe. A meteorit jelenleg laboratóriumi vizsgálat alatt áll, és várhatóan múzeumba kerül majd.