Videón a földre hulló meteorit

Különleges égi jelenség okozott riadalmat az Egyesült Államokban: Georgia államban egy férfi otthonának tetejét áttörve egy meteorit csapódott a nappaliba. A geológiai vizsgálatok szerint a kőzetdarab elképesztően ősi – még a Földnél is régebbi.

Szabó István
Forrás: Fox News2025. 08. 11. 10:41
Illusztráció (Fotó: AFP)
Illusztráció (Fotó: AFP)
A meteor becsapódását egy látványos felvétel is megörökítette.

Ősi meteorit darabja csapódott be

A szakértők úgy vélik, hogy a meteorit a Naprendszer kialakulásának legkorábbi szakaszából származik, nagyjából 4,6 milliárd éves. Ez azt jelenti, hogy a kőzet már jóval azelőtt létezett, hogy bolygónk létrejött volna. A tudósok szerint a darab egy aszteroida vagy bolygókezdemény anyagából vált le, majd sodródott a világűrben, míg végül a Föld légkörébe lépett.

A ház tulajdonosa sértetlenül megúszta az esetet, bár elmondása szerint a becsapódás hatalmas durranással járt. A meteorit súlya mindössze néhány száz gramm, mégis elegendő erővel rendelkezett ahhoz, hogy átüsse a tetőt és a mennyezetet, írta a Fox News.

A geológusok a leletet ritka tudományos kincsként kezelik, hiszen az ilyen ősi anyagok elemzése betekintést nyújthat a Naprendszer keletkezésének körülményeibe. A meteorit jelenleg laboratóriumi vizsgálat alatt áll, és várhatóan múzeumba kerül majd.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

