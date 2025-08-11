A meteor becsapódását egy látványos felvétel is megörökítette.
Videón a földre hulló meteorit
Különleges égi jelenség okozott riadalmat az Egyesült Államokban: Georgia államban egy férfi otthonának tetejét áttörve egy meteorit csapódott a nappaliba. A geológiai vizsgálatok szerint a kőzetdarab elképesztően ősi – még a Földnél is régebbi.
Ősi meteorit darabja csapódott be
A szakértők úgy vélik, hogy a meteorit a Naprendszer kialakulásának legkorábbi szakaszából származik, nagyjából 4,6 milliárd éves. Ez azt jelenti, hogy a kőzet már jóval azelőtt létezett, hogy bolygónk létrejött volna. A tudósok szerint a darab egy aszteroida vagy bolygókezdemény anyagából vált le, majd sodródott a világűrben, míg végül a Föld légkörébe lépett.
A ház tulajdonosa sértetlenül megúszta az esetet, bár elmondása szerint a becsapódás hatalmas durranással járt. A meteorit súlya mindössze néhány száz gramm, mégis elegendő erővel rendelkezett ahhoz, hogy átüsse a tetőt és a mennyezetet, írta a Fox News.
A geológusok a leletet ritka tudományos kincsként kezelik, hiszen az ilyen ősi anyagok elemzése betekintést nyújthat a Naprendszer keletkezésének körülményeibe. A meteorit jelenleg laboratóriumi vizsgálat alatt áll, és várhatóan múzeumba kerül majd.
További Külföld híreink
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újságíróként dolgozó Hamász-terroristákat öltek meg egy izraeli hadműveletben
A férfi az IDF adatai szerint 2013 óta volt a Hamász tagja.
Nocsak, nemzetközi jogi normákra hivatkozik Ukrajna
A brutálisan agyonvert kárpátaljai magyar ügyében mégsem tesznek semmit.
Súlyos veszteség fenyegeti Zelenszkijt, a hatalma forog kockán
Az ukrán elnök hatalmához és az azt fenntartó háborúhoz ragaszkodik.
Gripen Ukrajnának: új katonai segítség érkezik
Megvan a bizonyíték. Európa még évekig háborúzna.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újságíróként dolgozó Hamász-terroristákat öltek meg egy izraeli hadműveletben
A férfi az IDF adatai szerint 2013 óta volt a Hamász tagja.
Nocsak, nemzetközi jogi normákra hivatkozik Ukrajna
A brutálisan agyonvert kárpátaljai magyar ügyében mégsem tesznek semmit.
Súlyos veszteség fenyegeti Zelenszkijt, a hatalma forog kockán
Az ukrán elnök hatalmához és az azt fenntartó háborúhoz ragaszkodik.
Gripen Ukrajnának: új katonai segítség érkezik
Megvan a bizonyíték. Európa még évekig háborúzna.