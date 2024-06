Becsapódó meteorit okozhatta a hangrobbanást az idilli turistaparadicsomokban

Az olasz polgári védelem egy névtelenséget kérő munkatársa ugyanakkor a Corriere della Sera című olasz napilapnak azt mondta, hogy a hatalmas robaj valószínűleg egy repülőgéptől származott, mert ha meteorit csapódott volna be, azt érzékelték volna a szeizmográfok. Az olasz légierő azonban már a tartományi elnök nyilatkozata után közölte, hogy „légi incidens” nem történt.

A Corriere della Sera arra is felhívta a figyelmet, hogy Elba szigetén nem most hallott először a lakosság különös hanghatással járó „robbanásokat”: felidézték, hogy hasonló események történtek 2012-ben, 2016-ban és 2023-ban is, ezek okára a mai napig sincs magyarázat.