Kristályra vadásztak a rendőrök, nagy fogás lett belőle

A kiskunfélegyházi rendőrök május 30-án délután igazoltattak egy férfit, akinél négy, alufóliába csomagolt, fehér, kábítószergyanús port és egy üvegpipát találtak. Július 22-én három másik férfi ellen intézkedtek, ruházatátvizsgálásuk során szintén több tasak fehér port találtak náluk. Kiderült, hogy a kristályos por új pszichoaktív anyag, és a szálak két terjesztőhöz vezettek – írja a police.hu.

A tájékoztatás szerint a rendőrök folytatták a felderítést, és július 23-án az egyik feltételezett dílert az utcán igazoltatták. Nadrágjából öt alufóliás csomag került elő, bennük összesen bruttó 13,6 gramm fehér por és bruttó 12,1 gramm zöld növényi törmelék volt.

Ezen a szálon jutottak el egy harmadik dílerhez is.

A kiskunfélegyházi nyomozók a Bács-Kiskun és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Osztály munkatársaival augusztus 5-én hajnalban elfogtak egy 31, egy 32 és egy 44 éves férfit. Mindhármukat őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. Az akció során pénzt, mobiltelefonokat és a kábítószer értékesítéséhez használt eszközöket is lefoglaltak. Az adatok szerint a három férfi hónapok óta értékesített kristályt a településen.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: LOUIS VAN BOXEL-WOOLF/AFP)



